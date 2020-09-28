Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldüren kadın, suç makinesi çıktı

Eskişehir'de 4 çocuk annesi Müjde D., birlikte yaşadığı Fırat Efe'nin kardeşi İsmail Efe'yi çıkan tartışma sonucu göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Söz konusu kadının çeşitli suçlardan 122 kaydı olduğu belirlendi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde 4 çocuk annesi Müjde D., gece saatlerinde birlikte yaşadığı Fırat Efe'nin kardeşi İsmail Efe ile evde tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Müjde D. mutfaktan aldığı bıçak ile İsmail Efe'yi göğsünden bıçakladı.

BIÇAKLANAN ADAM KURTARILAMADI

Komşular duyulan sesler üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince İsmail Efe'ye ilk müdahale yapılarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Efe burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

122 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemlerinin ardından Müjde D., kucağında 1 yaşındaki bebeğiyle sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede Müjde D.'nin aralarında hırsızlık, kasten yaralama, mala zarar verme ve yankesicilik suçlarının bulunduğu toplam 122 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.