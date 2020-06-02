4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonra erdi

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4 ay sonra ilk kez yüz yüze toplandı. Toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantıda "Teröre karşı mücadele kararlılıkla sürecek mesajı" verildi.

MGK bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

Terörle mücadele kararlılıkla yürütülecek.

Akdeniz'deki sondaj çalışmaları devam edecek. Akdeniz'deki meşru haklarımız tavizsiz korunacak.

Libya'da meşru hükümete destek sürecek.

Uluslararası toplum Suriye'de Türkiye'yi desteklemelidir.

Salgınla mücadelede ülkemizin sağlık, gıda, teknoloji, ekonomi kamu düzeni ve güvenliği başta olmak üzere başarısının altı çizilmiştir.