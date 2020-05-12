Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi

İspanya 3. Futbol Ligi ekiplerinden Atletico Sanluqueno, 2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Daniel Güiza'nın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki İspanyol futbolcunun sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

21 MAÇTA GOLÜ YOK

Atletico Sanluqueno ile bu sezon 21 maça çıkan Güiza'nın golü bulunmuyor.

FENERBAHÇE'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Temmuz 2008'de İspanya gol kralı unvanıyla Fenerbahçe'ye 14 milyon euro karşılığında transfer olan İspanyol futbolcu, 2011 yılına kadar sarı lacivertli formayı giymiş, ancak bekleneni verememişti.