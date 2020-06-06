Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı

Oyuncu Fahriye Evcen, dün 35. yaş gününü eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la beraber kutladı. Sosyal medyada 10 milyondan fazla takipçisi bulunan Evcen'e sevenlerinden de hediye yağdı.

BURAK'TAN FAHRİYE'YE PASTA SÜRPRİZİ

Koronavirüs salgını nedeniyle vakitlerinde evlerinde geçiren Burak Özçivit, 6.5 yıllık aşkına sade bir kutlama yaptı. Sipariş ettiği pastanın üzerine eşi ve oğulları Karan'ın fotoğrafını koydurttu. "Ailece nice senelere. Seni seviyorum aşkım" mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladı. Fahriye Evcen'in evine doğum günü nedeniyle çiçek, pasta ve hediyeler yağdı. Hatta Evcen'in hayranları hediye olarak gökyüzünden bir yıldız aldı.