35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı

Kayseri'de 'üfürükçüden virüs kapan köy' haberi asılsız çıktı. İddialara konu olan Yemliha Mahallesi'nde, taziye evine giden 35 kişinin burada virüs kaptığı belirlendi.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, 30 Nisan'da Halil Bayram (65) kalp krizinden vefat etti. Onun taziyesine gelenlerden 35 kişiye de virüs bulaştığı tespit edildi. Köyde inceleme yapan filyasyon ekipleri bazı evleri karantinaya aldı.

MAHALLE MUHTARI: İDDİALAR ASILSIZDIR

Yemliha Mahallesi Muhtarı Ömer Topal, "Yemliha'da virüsün üfürükçü bir kadın tarafından yayıldığı haberi tamamen asılsızdır. Yapılan yorumlar mahallemiz sakinlerini derinden üzmüştür. Bu haberin asılsız olduğu aile sağlığı merkezimiz tabipleri ve il sağlık müdürlüğü filyasyon ekibi tarafından da teyit edilmiştir" diye konuştu.

FİLYASYON NEDİR, NASIL OLUR?

Filyasyon kelimesi tıpta hastalığın kaynağını bulmak anlamına gelmektedir. Özellikle bulaşıcı hastalıklarda yapılan hastalığın ilk ortaya çıkış nedenini bulmak için yapılan çalışma anlamına gelmektedir.

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.