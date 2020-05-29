300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü

PSG'nin 20 yaşındaki Polonyalı kalecisi Marcin Bulka ülkesi Polonya'da kaza yaptı. Ölümden dönen genç futbolcunun 300 bin euro değerindeki lüks aracı pert oldu.

29.05.2020 18:10 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:09

Ülkesi Polonya'da Lamborghini marka aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Marcin Bulka ölümden döndü

Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor
Boston Maratonu koronavirüs nedeniyle, 124 yıllık tarihinde ilk kez koşulmayacak
Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın, rezerv lige tepkili: Eğer kurulursa, TFF'ye dava açacağız

Fransa'da liglerin koronavirüs sebebiyle sonlandırılmasının ardından Varşova'ya giden Bulka'nın, lüks arabasıyla hızlı şekilde sürüş yaptığı belirtildi. Kazanın ise genç oyuncunun, önündeki arabayı sollamak isterken, karşı taraftan gelen başka bir arabaya çarpmamak için yoldan çıkmasıyla gerçekleştiği bildirildi.

300 BİN EURO DEĞERİNDE

Marcin Bulka'nın kullandığı Huracan Evo Spyder modelindeki Lamborghini yaklaşık 300 bin dolar değerinde.