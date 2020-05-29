300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü

Ülkesi Polonya'da Lamborghini marka aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Marcin Bulka ölümden döndü

Fransa'da liglerin koronavirüs sebebiyle sonlandırılmasının ardından Varşova'ya giden Bulka'nın, lüks arabasıyla hızlı şekilde sürüş yaptığı belirtildi. Kazanın ise genç oyuncunun, önündeki arabayı sollamak isterken, karşı taraftan gelen başka bir arabaya çarpmamak için yoldan çıkmasıyla gerçekleştiği bildirildi.

300 BİN EURO DEĞERİNDE

Marcin Bulka'nın kullandığı Huracan Evo Spyder modelindeki Lamborghini yaklaşık 300 bin dolar değerinde.