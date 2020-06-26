30 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası Liverpoollu taraftarlar ve futbolcular doyasıya eğlendi

Chelsea'nin Manchester City'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından 30 yıl sonra Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Liverpool, tarihi bir başarının altına imza attı.

Ligin bitmesine 7 maç kala şampiyonluğu garantileyen Liverpool'da taraftarlar, maçın hemen sonrasında sokaklara döküldü ve şampiyonluğu doyasıya kutladı.

FUTBOLCULAR DA ÇILGINCA KUTLADI

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kurallarını önemsemeyen taraftarlar, gecenin geç saatlerine kadar 30 yıl sonra gelen şampiyonluğun sevincini yaşadılar.

Liverpoollu futbolcular da Chelsea ile Manchester City arasında oynanan maçı birlikte izlediler. Londra ekibinin galibiyeti sonrası büyük bir sevinç yaşayan futbolcular kutlama yaptıkları anları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmediler.