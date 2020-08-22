30 kişinin 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunması İsrail'i ayağa kaldırdı

İsrail'in Kızıl Deniz kıyısında bulunan Eilat kentinde 20'li yaşlarda olan 30 kişinin 16 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulundukları ortaya çıktı. Olay sonrası İsrail genelinde protestolar başladı. Medya organları, istismarda bulunan 30 kişinin otelin önünde sıraya girip tek tek kızın odasına girdiklerini söyledi. Polis, şu ana kadar genç kızın cinsel içerikli videolarını sosyal medya üzerinden paylaşmakla tehdit eden iki kişiyi gözaltına aldı.

POLİSİN İLGİLENMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

İsrail'de bir otelde 30 kişinin 16 yaşındaki bir kızı istismar ettiğinin duyulmasının ardından protestolar başladı. Ülke genelinde kendisine gösterilen destekten cesaret alan kız, geçen hafta polise başına gelenleri anlattığını ama polisin olayın üzerine gitmediğini söyledi. Taciz olayı ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktıkça, Tel Aviv gibi büyük şehirler başta olmak üzere tüm ülkede protestolar başladı.

NETANYAHU DEVREYE GİRDİ

Protestoların yayılması üzerine Başbakan Minister Benjamin Netanyahu, tacizcilerin tümünün adalet önüne çıkarılması çağrısında bulunarak kadınlara karşı işlenen her türlü suça karşı olduklarını söyledi. Bu taciz olayının tek bir kişiye karşı değil tüm insanlığı karşı yapılmış ve herkes tarafından kınanması gereken bir suç olduğunu belirtti.

ZORLA ODAYA GÖTÜRDÜLER

Tüm ülkede kendisi için yapılan destek gösterilerinden dolayı çok mutlu olduğunu ve güçlü olduğunu hisseden kız, her şeye rağmen yaşadığı işkenceyi hiç kimsenin bilemeyeceğini söyledi. Protestolara katılan vatandaşlar; susmayacağız, erkek çocuklarını ahlak konusunda eğitmeliyiz yazılı pankartlar açtı. Polis, kızın otelde arkadaşları ile alkol aldıktan sonra otelin tuvaletine girdiğini, bu sırada iki kişinin kızı zorla otelin bir odasına götürdüğünü ve cinsel istismarda bulunduğunu açıkladı.

Gözaltına alınan başka bir kişi de adamların kıza cinsel istismarda bulunmak için otelin önünde sıraya girdiklerini söyledi. Olayı araştırmak için özel bir ekip kuruldu.

İşte ülkedeki protesto gösterilerinden kareler;