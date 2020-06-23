3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti
Çeşme Alaçatı'da 3 milyon TL'ye satışa sunulan iki katlı taş evin ilanına emlakçı, "Yan komşu ünlü futbolcu Mesut Özil" notunu paylaştı.
23.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:14
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Çeşme Alaçatı'da iki katlı taş ev 3 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Emlakçı müşteri çekmek için ilana "Yan komşu ünlü futbolcu Mesut Özil" notunu paylaşması dikkat çekti.
VİLLAYI MAYIS AYINDA YAPTIRMIŞTI
Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in, İzmir'in Çeşme ilçesine yaptırdığı iki katlı süper lüks villa geçtiğimiz yılın mayıs ayında tammalanmıştı. 8 Haziran'da dünyaevine giren Mesut Özil-Amine Gülşe çifti balayını bu villada geçirmişlerdi.