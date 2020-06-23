3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti

İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Mesut Özil konusunda ilginç bir haber gündeme geldi

Çeşme Alaçatı'da iki katlı taş ev 3 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Emlakçı müşteri çekmek için ilana "Yan komşu ünlü futbolcu Mesut Özil" notunu paylaşması dikkat çekti.

VİLLAYI MAYIS AYINDA YAPTIRMIŞTI

Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in, İzmir'in Çeşme ilçesine yaptırdığı iki katlı süper lüks villa geçtiğimiz yılın mayıs ayında tammalanmıştı. 8 Haziran'da dünyaevine giren Mesut Özil-Amine Gülşe çifti balayını bu villada geçirmişlerdi.