3 kalecisi koronavirüse yakalanan Ukrayna, 45 yaşındaki yardımcı antrenör Shovkovskiy'yi kadroya çağırdı

Ukrayna, Fransa'ya hazırlık maçında 7-1 yenildi. Ancak konuk ekibin kadrosunda dikkat çeken bir detay vardı. Zira, Ukrayna'nın kalecileri Andriy Lunin, Andriy Pyatov ve Yuriy Pankiv koronavirüse yakalandı. Kadroda tek kaleci olarak Georgiy Bushchan yer aldı. Diğer üç kalecinin yerine ise yedek kaleci olarak, 4 yıl önce futbola veda eden takımın yardımcı antrenörü Oleksandr Shovkoskiy çağrıldı.

Kadroya çağrılmasına karşın, 1994 ile 2012 yılları arasında ülkesinin milli takımını 92 kez koruyan Shovkoskiy'ye Fransa karşısında ihtiyaç duyulmadı. 45 yaşındaki file bekçisi maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Ukrayna Futbol Federasyonu konuyla ilgili açıklama yaparken, "Oleksandr Shovkovskiy, Aralık 2016'dta futbolu bıraktı; ancak fiziksel formunu koruyor ve sürekli bireysel antrenmanlarını yapıyor" denildi.

AKILLARA KIEV KARAMBOLÜ GELDİ

3 Kasım 2011'de Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçının son dakikalarında Beşiktaş kalesinde inanılmaz bir karambol olmuş, Siyah Beyazlılar yaklaşık 30 saniye süren karambolde Dinamo Kiev'in 7 şutunu engellemeyi başarmıştı.

Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı maçta kalesinden çıkıp gol arayan Shovkovskiy de uçarak kafa vuruşu yapmış ancak top takım arkadaşından dönmüştü.