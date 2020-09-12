Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı
Isparta'da 3 gün önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Şeyma Ç. apartman boşluğundan düşerek yaşamını yitirdi.
12.09.2020 15:50 | Son Güncelleme: 12.09.2020 17:39
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde apartman boşluğundan düşerek hayatını kaybeden 26 yaşındaki Şeyma Ç., 3 gün önce dünyaya getirdiği bebeği ile bir çocuğunu bıraktı.
Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi
Olay, saat 04.00 sıralarında meydana geldi. 3 gün önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Şeyma Ç., iddiaya göre, oturduğu apartmanın 3'üncü katındaki merdiven boşluğundan düştü. Durumu fark eden Şeyma Ç.'nin yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, ağır yaralı Şeyma Ç.'yi ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Ancak Şeyma Ç., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Şeyma Ç.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.