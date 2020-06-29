Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz.

Astrolog Aysun Köşker; Boğa, Yengeç, İkizler, Koç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak ve Balık burçlarını sizler için yorumladı.

İşte, 29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları.

KOÇ : Enerjinizi güçlü bir şekilde yansıtacağınız altı aylık bir sürece girmiş bulunuyorsunuz. Evli veya ortak iş yapanlar; partnerleriyle sorun yaşayacaklar. Olaylar ben mi, biz mi etrafında dönecek. Büyürse ayrılığa kadar gidebilir. Ailenizden gelecek beklenmedik maddi destekle moral bulacaksınız.

BOĞA : Hafta başında; kardeş ve yakın çevrenizle ilgilenebilir, ikinci yarısında maddi kazançlarınıza yönelebilirsiniz. İletişimde, olaylara değişik bir bakış aşısıyla bakarak fark yaratabilirsiniz. Sorumluluk ve disiplinle emek verdiğiniz işlerde başarı elde edeceksiniz. Kafa çarpma riskine dikkat.

İKİZLER : Dış görünüşünüz veya imajınızda değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Çocuğunuz nedeniyle eşinizle kırıcı tartışmalar yaşayabilirsiniz. Bekarlar ise; arkadaş çevreleri yüzünden sevgilileriyle ayrılma noktasına gelebilirler. Yolculuk, hukuk, eğitim veya ödeme konularında aksilik çıkabilir.

YENGEÇ : Hafta başında daha ön planda olmak isterken; perşembeden itibaren içe dönebilirsiniz. İşiniz nedeniyle, eşinizle sorunlar yaşayabilirsiniz. Hayal kırıklıkları yaşayabilir ve olayları duygusal anlamda abartma eğiliminde olabilirsiniz. Farklı bir iletişim şekliyle sorunları aşabilirsiniz.

ASLAN : İçe dönük ve inziva modunda olabilirsiniz. Bu hafta duygusal kararlar sizi yanlışa götürecektir. Bu nedenle kararlarınızı verirken akılcı olmanız en iyisi. Disiplinle emek verdiğiniz, ancak aksama olan işlerinizin yoluna girmesi yüzünüzü güldürecek. Eşinizin ailesiyle ilgili problem çıkabilir.

BAŞAK : Hafta başında daha sosyal, sonrasında kariyerinize odaklı olacaksınız. Geciken ve aksayan işleriniz yoluna girerek, kazancınızı artırabilirsiniz. Duygular yanıltıcı olacağı için, bu hafta kararlarınızı tamamen akıl ve mantıkla almalısınız. Aşk ve çocuk konularında güzel gelişmeler var.

TERAZİ : Çarşamba gününden itibaren; yurtdışı, eğitim, hukuk, yolculuk veya uzak akrabalarla ilgili konular ana gündeminiz olacak. İlişkide dengeyi kurmaya çalışırken biraz da ön planda olmak isteyeceksiniz. Duygulara kapılarak hareket etmemeniz gerekiyor. Aldığınız sorumlulukların karşılığı gelecek.

AKREP : Salı gününden sonra; ödemeler, kredi, miras ve ameliyat işleriyle ilgilenebilirsiniz. Bu hafta tanışacağınız bir kadın sizin gelişiminizde destek olacaktır. Kardeş veya yakın çevrenizdeki tekrarlanan sorunlar duygusal olarak sizi yorabilir. Enerjinizi güzel bir şekilde dışa yansıtabileceksiniz.

YAY : Evlilik ve ortaklı işler ana gündeminiz. Özellikle evliler, yüksek sesli tartışmalar yaşayabilirler. Duygusal konularda zorlansanız da; sosyal çevrenizdeki bir kadından alacağınız destekle ilerleme fırsatını yakalayabilirsiniz. Kazançlarınız için sorumluklarınızı yerine getirdiğinizde, karşılığını alacaksınız.

OĞLAK : Günlük rutinler ve sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Duygusal anlamdaki sorumluluklar ağır gelebilir. Bazı oğlaklar ani bir kararla, arsa veya ev alabilirler. Bekarlar ise; evliliğe adım atabilirler. Yakın arkadaş veya kardeşlerle olan diyaloglarda kırıcı gelişmelere karşı dikkatli olmakta fayda var.

KOVA : Aşk, çocuk veya hobilerin ön planda olacağı bir hafta. Yurtdışı, eğitim, hukukla ilgili işlerinizde, emeklerinizin karşılığını bir kadın desteğiyle alacaksınız. Hafta sonuna doğru başınızı çarpmalara karşı korumalısınız. Sevgiliniz veya çocuğunuzla güç mücadelesine girebilirsiniz. Dikkat!

BALIK : Arkadaş çevreniz yüzünden duygusal olarak hırpalansanız da, bu zorlanmalar sonuç olarak ilerlemenizi sağlayacak. Daha da güçleneceksiniz.Çocuğunuzun kısmeti veya aşkınız tarafından gelecek maddi kaynakla bereketiniz artacak. Ani ve beklenmedik kazançlar gelebilir.