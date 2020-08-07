28 nerenin plaka kodu? 28 plakası nereye ait, hangi il? Giresun ilçeleri plaka harfleri
Ülkemizdeki tüm şehirlerin kendilerine ait plaka numaraları vardır. Bu plaka kodları otomobillerin arkasında gözükür. 28 plaka kodu hangi şehre ait olduğu çok merak edilen bir plakadır. Peki 28 plakası nerenin, 28 plaka kodu hangi ile ait?
Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca yolda giderken farklı plakalar görüp nereye ait olduğunu merak ediyoruz. Bu bakımdan sizler için 81 ilin plakalarını paylaşıyoruz. Peki 28 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?
28 NERENİN PLAKASI?
28 plakası hangi ile ait : Giresun
28 plakası Giresun iline ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve benzeri araçların arkasındaki plaka 28 ile başlıyorsa bu Giresun'a ait demektir. Giresun'un plakası 28'dir. Peki Giresun ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?
GİRESUN'UN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI
Plaka kodu 28 olan Giresun'un ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları vardır. Bu harflere bakılarak o plakanın Giresun'un hangi ilçesine ait olduğunu anlayabiliriz. Şimdi 28 Giresun plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini paylaşalım:
Giresun Merkez ilçesi plaka harfleri :
28 AC 001 - 28 AY 999
28 D 0001 - 28 D 5000
28 DA 001 - 28 DA 999
28 DC 001 - 28 DD 999
28 DH 001 - 28 DH 999
28 EA 001 - 28 EZ 999
28 K 0001 - 28 K 5000
28 M 0001 - 28 M 5000
28 MA 001 - 28 MA 999
28 T 0001 - 28 T 5000
Şebinkarahisar ilçesi plaka harfleri :
28 AZ 001 - 28 AZ 999
28 D 7001 - 28 D 8000
28 DE 001 - 28 DF 999
28 DK 001 - 28 DZ 999
28 K 7001 - 28 K 8000
28 M 7001 - 28 M 8000
28 T 7001 - 28 T 8000
Bulancak ilçesi plaka harfleri :
28 D 5001 - 28 D 6000
28 K 5001 - 28 K 6000
28 M 5001 - 28 M 6000
28 NA 001 - 28 NZ 999
28 S 5001 - 28 S 6000
28 T 5001 - 28 T 6000
28 T 7001 - 28 T 8000
Kısacası 28 plakası Giresun şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıdaki gibidir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.