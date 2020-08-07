28 nerenin plaka kodu? 28 plakası nereye ait, hangi il? Giresun ilçeleri plaka harfleri

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca yolda giderken farklı plakalar görüp nereye ait olduğunu merak ediyoruz. Bu bakımdan sizler için 81 ilin plakalarını paylaşıyoruz. Peki 28 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

28 NERENİN PLAKASI?

28 plakası hangi ile ait : Giresun

28 plakası Giresun iline ait bir plaka kodudur . Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve benzeri araçların arkasındaki plaka 28 ile başlıyorsa bu Giresun'a ait demektir. Giresun'un plakası 28'dir. Peki Giresun ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?

GİRESUN'UN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 28 olan Giresun'un ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları vardır. Bu harflere bakılarak o plakanın Giresun'un hangi ilçesine ait olduğunu anlayabiliriz. Şimdi 28 Giresun plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini paylaşalım:

Giresun Merkez ilçesi plaka harfleri :

28 AC 001 - 28 AY 999

28 D 0001 - 28 D 5000

28 DA 001 - 28 DA 999

28 DC 001 - 28 DD 999

28 DH 001 - 28 DH 999

28 EA 001 - 28 EZ 999

28 K 0001 - 28 K 5000

28 M 0001 - 28 M 5000

28 MA 001 - 28 MA 999

28 T 0001 - 28 T 5000

Şebinkarahisar ilçesi plaka harfleri :

28 AZ 001 - 28 AZ 999

28 D 7001 - 28 D 8000

28 DE 001 - 28 DF 999

28 DK 001 - 28 DZ 999

28 K 7001 - 28 K 8000

28 M 7001 - 28 M 8000

28 T 7001 - 28 T 8000

Bulancak ilçesi plaka harfleri :

28 D 5001 - 28 D 6000

28 K 5001 - 28 K 6000

28 M 5001 - 28 M 6000

28 NA 001 - 28 NZ 999

28 S 5001 - 28 S 6000

28 T 5001 - 28 T 6000

28 T 7001 - 28 T 8000

Kısacası 28 plakası Giresun şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıdaki gibidir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.