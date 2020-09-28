28 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Astrolog Aysun Koç yorumladı

28 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair haftalık burç yorumlarını okuyarak atacağınız adımları, vereceğiniz kararları şekillendirebilirsiniz.

KOÇ: Günlük rutinler, sağlık veya çalışma hayatına yoğunlaşacaksınız. Hayat enerjinizi sevginizle ortaya koyabileceğiniz için, bu hafta çıkabilecek aksilikleri yumuşatma şansınız yüksek. Uzak akraba ve pek hoşlanmadığınız bir kadından da her anlamda destek alarak şaşırabilirsiniz. Evliler eşleriyle derin şeyler paylaşabilirler.

BOĞA: Çocuk veya aşk haftanın ana teması. Dışarda olmak isteseniz de onlara yoğunlaşmanız ve sevginizi göstermeniz en iyisi. İşe ayıracağınız zaman aranızda krize sebep olabilir. Kafanızı çarpmalara karşı daha çok korumanız gereken bir dönem. Evlilik veya ortaklıklarda geçmişten gelen bazı sorunların yarattığı ani olaylar canınızı sıkabilir.

İKİZLER: Ön planda olmak isteyebilir, yaratıcı hobilere vakit ayırabilirsiniz. Yurt dışı, hukuk, eğitim ve uzak akrabalarla ilgili devam eden bazı sorunlar had safhaya çıkabilir. Ardından ise çözülmeye başlayacak. Ev almak isteyenler, aileden gelen destek ve kredi gibi ek kaynaklar sayesinde ev alabilirler. Kadınlarla anlaşmanın kolay olacağı bir hafta.

YENGEÇ: Hafta boyunca aileniz, eviniz, kardeş ve yakın çevrenizle ilgileneceksiniz. Maddi konularda yanlış yatırım yaptığınızı fark edebilirsiniz. Çalışanlar işlerindeki tempo nedeniyle, ailelerini ve çocuklarını ihmal etmek zorunda kalabilecekleri için, eşleriyle sorun yaşayabilirler. Yeni anlaşma yapma fırsatları var. Çıkabilecek ani ödemelere dikkat.

ASLAN: Başkalarının ne düşüneceği fikri yüzünden kararlarınızı uygulamakta zorlanabileceğiniz bir hafta. Kazançlarınızı duygusal davranarak yanlış yere harcayabilirsiniz. Daha önce yaptığınız çalışmaların maddi karşılığını alacaksınız. Ayrıca ek gelir de gelebilir. Bazı aslanlar üstleriyle sorun yaşadıkları için aniden işten ayrılabilirler.

BAŞAK: Maddi konulara yoğunlaşacaksınız. Hafta sonu ise, kişisel bakımınızla ilgileneceksiniz. Çocuk veya aşkla ilgili bir süredir devam eden sorunlar, ani bir krizin ardından düzelme eğilimine girecek. Ailenize ummadığınız yerden gelecek bir ek kazançla yüzünüz gülebilir. Çalışanlar bu hafta istedikleri hedefe ulaşabilirler.

TERAZİ: Kendinize odaklanacaksınız. Fazla aktif olabilir, sonrasında çocuğunuzla yeteri kadar ilgilenemediğiniz için üzülebilirsiniz. Bekarlar çok gezdikleri için sevgilileriyle tartışabilirler. Çalışanlar yeni anlaşmalar yapabilirler. İş arayanlar iş bulabilirler. Evlilik ve ortaklı işlerde bir süredir devam eden sorunlar bu hafta biraz düzelir.

AKREP: Bol bol sosyalleşeceğiniz bir hafta. Ailenizdeki kadınların maddi desteğini alacaksınız. Eşiniz veya ortağınızla genel anlamda uyum sağlayacağınız bir hafta. Ancak bir ödeme nedeniyle ani bir sorun gelişebilir. Kısa yolculuklarda kaza riskine dikkat etmeniz iyi olur. Haftanın ikinci yarısında hedeflediğiniz kazanca ulaşabilirsiniz.

YAY: Kariyer odaklı bir hafta sizi bekliyor. Çalışmayanlar ise; genel durumlarına yoğunlaşacaklar. Kazancınızı istediğiniz ivmede büyütebileceğiniz bir dönem. Önemli olan işi sorumluluk ve disiplinle yapabilmeniz. Aşk ve çocuk konularında kadersel etkileri yaşayacaksınız. Eviniz veya aileniz için fazla harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz.

OĞLAK: Uzak akrabalar, eğitim, hukuk, yolculuk temaları bu hafta öne çıkabilir. Duygularınızla düşüncelerinizi dengelemekte oldukça zorlanacaksınız. Kalp başka, akıl başka şey söyleyince durum her zaman zorlaşır. Bu durumda duygularınızın sizi yanıltmasına izin vermeyin. Kendinizi kısıtlamanın size bir faydası olmayacağını bilin.

KOVA: Hafta başı ödemeler ve ek kazançlara, ikinci yarısında evlilik ve ortak projelere yoğunlaşacaksınız. Devam eden rahatsızlığı olanlar ameliyat olabilirler. Eşinizle sevgi alışverişini hissetmek zor olabilir. Kadınlarla anlaşmak kolay olacak. Aynı zamanda biraz ön planda olmak isteyebilirsiniz. Kazançlarınızla ilgili bazı manipülatif kayba uğrayabilirsiniz.

BALIK: Evlilik ve ortak projeler haftanın ana teması. Bu konularda uğrayacağınız maddi zarar canınızı sıkabilir. Bir yandan da duygusal olarak kendinizi kandırma ve gerçeklerden kaçma eğiliminde olabilirsiniz. Sosyal çevrenizde bir süredir devam eden sorunlar had safhaya çıktıktan sonra normalleşmeye doğru gidecektir.

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Not: Unutmayın ki; doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece % 20 sonuç verir. Yükselen burcunuzu da okuyun lütfen.