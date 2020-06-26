26 Haziran Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Haziran 2020

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Haziran Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 26.06.2020 04:00 - 26.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah BUKLE, MEŞELİK, OTLUKBELİ, TAYAKADIN-YASSIÖREN sk / KARABURUN mah BEYAZ sk / TAYAKADIN mah ADIM, AKINCILAR, AKSOY, ARABACILAR, ARKADAŞ, ARMAĞAN, ASUDE, ATILGAN, AYKUT, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEZİRGAN, BUKLE, BUĞDAY, BUĞRAHAN, DEMİR ALİ, FATİH, FERAY, FİKRET BEY, GÜLBAHAR, HAVUZLU EVLER, KALKANDERE, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MALATYALILAR, MAVİ, MUŞLULAR, NESLİHAN, ORTAKLAR, OĞUZTÜRK, PINARBAŞI, REHBER, SUDE, TAYAKADIN-TERKOS, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAYAKADIN-ÇİLİNGİR, ULUKAAN, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ, YUNUS, ÇAMOLUK , ÖZGE, İBRAHİM AĞA, İNİŞ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1407/1. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2530853) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 26.06.2020 12:00 - 26.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SANAYİ, SULUKUYU, ULUBAŞ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2531617) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2531617)İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 26.06.2020 16:00 - 26.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ASLI, DÜNDAR, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), SEREZLİ, TAVLA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2531708) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2531708)İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 26.06.2020 16:00 - 26.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah CEMİL MERİÇ, KAMP, KİRAZ, TOKER KARDEŞLER, URAN, YASA, ZAKKUM, ÇAYIRBAŞI, ŞELALE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2531710) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 26.06.2020 20:00 - 26.06.2020 22:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1608., 1609., 1611., 1613., 1615., 1622., 1628., 1629., 1630., 1631., 1632., 1633., 1670., 1671., 1672., 1673., 1675., 1676., 1677., 1678., 1679., 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1700., BAĞCILAR ASFALTI, HALİDE EDİP ADIVAR, OSMANOĞLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527645) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527645)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 26.06.2020 16:00 - 26.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1823., 1824., 1825., 1826., 1827., 1829., 1830., 1832., 1851., 1855., 1856., 1857., 1858., 1859., 1860., 1861., 1862., 1863., 1864., 1865., 1866., CAMİ, MASLAK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527042) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527042)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 26.06.2020 18:00 - 26.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1851., 1852., 1853., 1854., 1868. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527053) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 26.06.2020 16:00 - 26.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYDINLIK 1, BURSALI TAHİRBEY, DR.SÜREYYA, DİZER, KOMİK HASANEFENDİ, KÜLTÜR, YILDIZLI, İBRAHİM ERK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2527578) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 26.06.2020 09:00 - 26.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah DURU, FEDAKAR ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, KUTLU, MİMAR KEMALETTİN, NECATİ COŞAN, SARIÇAM, ŞEHZADE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527439) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527439)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 26.06.2020 09:00 - 26.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah MELEK sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2530996) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2530996)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 26.06.2020 09:30 - 26.06.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah PREVEZE, İSHAKPAŞA sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2532558) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 26.06.2020 19:00 - 26.06.2020 23:59 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, YAŞAR DOĞU sk / VATAN mah 29 EKİM, AKINCILAR, AR, ELMAS, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2527710) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527710)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 26.06.2020 19:00 - 26.06.2020 23:59 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, YAŞAR DOĞU sk / VATAN mah 29 EKİM, AKINCILAR, AR, ELMAS, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2527709) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527709)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 26.06.2020 10:00 - 26.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah BÜYÜK MARMARA, ESENLER, ESKİ KALDIRIM, HIZIRREİS, SİNANPAŞA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2531097) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 26.06.2020 09:30 - 26.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah ALİ PAŞA DEĞİRMENİ, KEMANKEŞ, MUMHANE, MURAKIP, ODUN MEYDANI, YUVA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2531454) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2531454)İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 26.06.2020 09:30 - 26.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIMİMİ mah ARAP OĞLAN, DÖŞEMECİ, KANARYALI, KARINCA, KEMERALTI, NECATİBEY, SAKIZCILAR, VEKİLHARÇ sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah AKÇE, ALİ PAŞA DEĞİRMENİ, BAŞ CERRAH, DENİZCİLER, DERİCİLER, DÖŞEMECİ, GECE KUŞU, HAMAM, HOCA TAHSİN, KARAALİ KAPTAN, KILIÇ ALİPAŞA MESCİDİ, MUMHANE, MURAKIP, NECATİBEY, YUVA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2531466) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 26.06.2020 09:00 - 26.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah BÜYÜKERENLER, BİRGÜL, D-100 KARAYOLU, DEHA, EGEMENİ, GÖÇEK, GÜRGEN 1, GÜVENÇ, KARTOPU 2, OKYAY, SEMİRAL, SEYYAH, SONER, TÜRKOBA, UFUK 2, ULUS 2, YAYLILAR, ÜLKER 1, ÜVEYİK, ŞEN 1 sk / HÜRRİYET mah FEVZİPAŞA, KAZIM KARABEKİR, İNCİRLİ sk / MURAT ÇESME mah AKGÜL, AKHAN, BAĞCI, BERFİN, BERKAY, BOZKURT, DEVRAN, DİLER, EKİN, ENGİN 3, GONCA, GÖKNUR, GÖKÇE, GÜLESER, HASRET, HOŞSOHBET, HÜNKARTEPE, KESKİN, MEZİYET, MİRAÇ, NAZİRE, NERMİN, NİLSU, SELİN, SULTAN MURAT, TEPE, TÜRKAN, VALİ, YAYLA, ZAFER, ÖMÜR 3, ÖZALTAN, ŞEHİT SADIK BEZER sk / TÜRKOBA mah FIRAT PLASTİK, KAYALAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2531631) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 26.06.2020 10:00 - 26.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ- ÇİFTLİKKÖY mah AKAĞAÇ, AKŞAMSEFASI, ALTIN, ALTINEL, ATALAY ÇIKMAZI, BOZTEPE, BOĞAZ, DAMLA, DEĞİRMENDERE, DURAN, DURMAZ, DÜŞ, GÜLDALI, GÜLEN, IHLAMUR, KARAÇAM, KEMAL ATATÜRK, NİDA, RUŞEN, SAĞLAM, SUDE, SULTAN FATİH, SULTAN SÜLEYMAN, SÖĞÜT, VAKAR, VEFA, YEKPARE ÇIKMAZI, YEŞİL, ZEREN, ÇAPA, ÇARDAK, ÇATI, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇEKİRDEK ÇIKMAZI, ÇELEBİ ÇIKMAZI, ÇELEN, ÇELİKEL, ÇENGEL, ÇERKEZ, ÇERİ ÇIKMAZI, ÇINGIRAK, ÇORLUK, ÇİLLER, ÖZÜDOĞRU, ŞAŞMAZ, ŞÖLEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2527541) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 26.06.2020 15:00 - 26.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2212., 2214., 2216., 2218., 2224., 2226., 2227., 2228., 2230., 2257., ADNAN KAHVECİ sk / HÜRRİYET mah TURNA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2522546) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2522546)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 26.06.2020 09:00 - 26.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 374., 379., 381., 382., 383., 384., 385., 386., 387., 389., 390., 439., CEYLAN, MANDIRA sk / İNÖNÜ mah 357., 358., 359., 364., 371., 374., 412., 413., 414., BALİNA, MANDIRA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2524709) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2524709)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 26.06.2020 09:00 - 26.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 175. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2523909) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2523909)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 26.06.2020 09:00 - 26.06.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1396., 1397., 1398., 1399., 1400., 1401., 1407., 1408., 1409., 1410., 1411., 1413., 1416., 1436., 1437. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2525568) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2525568)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 26.06.2020 11:00 - 26.06.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569. sk / PINAR mah 1473., 1475., 1476., 1477., 1478., 1479., 1483., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2524778) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2524778)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 26.06.2020 14:00 - 26.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEVLANA mah HASAN KERİM, SULTAN AHMET, SULTAN MURAT, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2524921) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 26.06.2020 01:00 - 26.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SÜMBÜL EFENDİ mah ALİ FAKİH, KEMANCI SİTELERİ, SİTE ÇIKMAZI, YARICILAR, YAZICI, YAZICILAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2531497) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2531497)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 26.06.2020 03:00 - 26.06.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-YEDİKULE mah YEDİKULE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2531503) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2531503)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 26.06.2020 05:00 - 26.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-İSKENDERPAŞA mah AHMEDİYE, AİLE, DEĞNEKÇİ, HACI SALİH EFENDİ, HATTAT FEHMİ, HATTAT FEHMİ 1. ÇIKMAZI, HATTAT FEHMİ 2. ÇIKMAZI, HAVLUCU, HORHOR, KARAKADI, KURŞUNCU ÇIKMAZI, ORTA ÇEŞME ÇIKMAZI, RAGIPBEY, SOFULAR, SOFULAR TEKKESİ, SİMİTÇİ ŞAKİR, ÖKSÜZLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2530957) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 26.06.2020 16:00 - 26.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2532086) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 26.06.2020 10:00 - 26.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DAVUTPAŞA, DESTAN, DESTE, DUMLUPINAR, DURAN, GÖNÜL, GÜN, HASBAHÇE, HAVUZLAR, KARAMEŞE, KAYALAR, KAĞITHANE, KEMERBURGAZ, SERPİL, SEVAL, SEVİL, TANEGÜL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2529533) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2529533)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 26.06.2020 01:00 - 26.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKÇİL, ALKIŞ, ARZU, BABACAN, BALÇIK, BUDAK, DERNEK, DİDEM, ORKİDE, TALATPAŞA, ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk / TELSİZLER mah AKAD, AKBAL, ALAZ, BAKIM, BALTA, BENEK, BOZKIRAN, BOĞAZKALE, BRONZ, BULUŞ, BURHAN, DERNEK, EKMEKÇİ, MISRA, TALATPAŞA, TAŞKAYA, ULU, ÖZDENİZ, ÖZGÜRLÜK, İPEKYOLU, ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2529640) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2529640)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 26.06.2020 09:00 - 26.06.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TELSİZLER mah ALAZ, BAKIM, BALKON, BALTA, BAĞIM, BEGÜM, BEŞİK, BOZKIRAN, BOĞAZKALE, BRONZ, CANAN, ESKİ BELEDİYE, TALATPAŞA, ULU, ÜLKÜMEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2532534) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 26.06.2020 09:00 - 26.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah MANOLYA ÇIKMAZI sk / KEMALPAŞA mah 1.ARDA, 1.BİGA, 1.TURNA, 1803. ÇIKMAZ, 2.GENÇTÜRK, 2.GÜNDOĞDU, 3.CAN, 4.DENİZ, ADİL, EMEKSİZLER, ERKİN, GÜLLÜ, HALKALI, KOSOVA, KÖPRÜLÜ, OSMAN BEY, TAŞKIN sk / SULTAN MURAT mah 1.ÖZDEN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527357) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527357)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 26.06.2020 09:00 - 26.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah MANOLYA ÇIKMAZI sk / KEMALPAŞA mah 1.ARDA, 1.BİGA, 1.TURNA, 1803. ÇIKMAZ, 2.GENÇTÜRK, 2.GÜNDOĞDU, 3.CAN, 4.DENİZ, ADİL, EMEKSİZLER, ERKİN, GÜLLÜ, HALKALI, KOSOVA, KÖPRÜLÜ, OSMAN BEY, TAŞKIN sk / SULTAN MURAT mah 1.ÖZDEN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527358) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527358)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 26.06.2020 09:00 - 26.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GÜNER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527433) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527433)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 26.06.2020 10:00 - 26.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.NAR, 1.ŞEFTALİ, KARADUT, KİRAZ, LEYLEK, VİŞNE sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 3.ORTA, ANADOLU, CEVAHİR, KAVAKLI, KAYA, TAĞMAÇ, ŞEHİT REŞİT AKBABA sk / KANARYA mah ALAKARGA, ANADOLU, DEVE KUŞU, ELMABAĞ, GÜVERCİN, LEYLEK, MAVİKUŞ sk / SULTAN MURAT mah 1.TRAKYA, 1.ŞEFTALİ, 2. GAZİ, 2101., 3.ENGİN, 7.GÜL, ANADOLU, EDİP, KAYA, KISA ANADOLU, MİS, OYUKLU, YENİ PARK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527374) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527374)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 26.06.2020 15:00 - 26.06.2020 16:30 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.ASLAN, 1.BALTACI, 1.SAKIZ, 2.GÜVEN, 2317., DAR, DOKTOR ALİ DEMİR, PAZAR YOLU sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2531630) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 26.06.2020 12:00 - 26.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALAKIR, ALSANCAK ÇIKMAZI, AZİM ÇIKMAZI, AĞAÇALTI, BULUT ÇIKMAZI, CEM, DEĞER, DİREKLİ, HACI ALİ PAŞA, HAYDAR ALİYEV, HEKİM, KEÇECİZADE, KİREÇ BAYIRI, KİREÇLİ ÇEŞME, MEHMET EFENDİ, MISIR, MÜHENDİS HÜSEYİN, RAİF BEY, SERİN ÇIKMAZI, SU YOLCU BEKİR, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL, ÇAM YOLU, ÖMÜR TEPE, İSHAK sk / TARABYA mah ÇAM YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527662) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527662)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 26.06.2020 05:00 - 26.06.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah POLİGON sk / ÇAMLITEPE mah ATA, BAYRAMLIK, BİRLİK, ELMALI, EVRİM, EYÜPOĞLU, HANIMGÜL, HATEMOĞLU OKUL, KONAK, TAŞ, TUNÇ, ULU, YEŞİL, ÖZGÜR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527657) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527657)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 26.06.2020 02:00 - 26.06.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah AKARÇEŞME ÇIKMAZI, BALABANDERE, BATI, BOSTAN GÜL, BUDAK, DIŞBUDAK, DOST, ELMA, EREN, GÜLPINAR, GÜRSU ÇIKMAZI, HALK, HÜRMET, HİLAL, ILGAZ, KADER, KEKLİK, KELEBEK, KERVAN, KESKİN ÇIKMAZI, MAZI, NAR, SANDAL ÇIKMAZI, SANTRAL ÇIKMAZI, SINIR ÇIKMAZI, TARİH, TÜKENMEZ, TÜNEL, YOSUN, İLGİLİ sk / İSTİNYE mah BALABANDERE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527654) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527654)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 26.06.2020 02:00 - 26.06.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 128., AYAZAĞA CENDERE, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİMAR SİNAN, ŞEHİT ORHAN KARADAĞ sk / HUZUR mah AYAZAĞA CENDERE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527661) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 26.06.2020 15:00 - 26.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah MUSTAFA KEMAL sk / GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, DEMİRSOY ÇIKMAZI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KARASİNAN, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER, ŞEMSİYE sk / İSMETPAŞA mah LALE BAHÇE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2527020) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527020)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 26.06.2020 15:00 - 26.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- K.SİNEKLİ mah TAŞOVA, AKŞEMSEDDİN, ÇUÇURGA, PTT, / B.SİNEKLİ mah AKŞEMSEDDİN, TÜRKER, DEDEOĞLU, PAPATYA, YASA, GÖKTAŞI, BOTANİK BAHÇE, OKYANUS, BORDO sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2529528) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2529528)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 26.06.2020 09:00 - 26.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2088., 2090. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2531629) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 26.06.2020 12:00 - 26.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah ALTAN ERBULAK, BÜYÜKDERE, CEMAL SAHİR sk / MECİDİYEKÖY mah BÜYÜKDERE, CEMAL SAHİR, DAMLA, RAŞİT RIZA, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2525553) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2525553)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 26.06.2020 01:00 - 26.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, AVNİ DİLLİGİL, BÜYÜKDERE, GÖNÜL 1, KESKİN KALEM, OYA, RESSAMLAR, SALİH TOZAN, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER sk / GÜLBAHAR mah 5. YIL, ALTAN ERBULAK, ARALIK, AVNİ DİLLİGİL, BAHÇELER 1, BALABAN, BÜYÜKDERE, BİBERİYE, CEMAL SURURİ, DERİN, ELİF, EREN 1, GAYRET, GÜNDOĞAN, OTELLO KAMİL, OYA, SALİH TOZAN, SEBZECİLER, SÜTÇÜLER, UYSAL, ZİNCİRLİDERE, ÇİÇEKLİ BAHAR, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ, ŞEKERCİLER sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2529643) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2529643)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 26.06.2020 16:00 - 26.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, HALASKARGAZİ, NAKİYE ELGÜN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2530826) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2530826)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 26.06.2020 16:00 - 26.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, SİLAHŞÖR, İZZETPAŞA sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, HALEPLİ ŞÜKRÜ, SIRA CEVİZLER, SİLAHŞÖR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2530827) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2530827)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 26.06.2020 16:00 - 26.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah ALİ SAMİ YEN, LİKÖR YANI, MEVLÜT PEHLİVAN, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, ÖZTÜRK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2531447) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 26.06.2020 17:00 - 26.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah ALPARSLAN, BADEM, BAHAR, CEYLAN, FEZA, FIRAT, GAZEL, GELİNCİK, GÜLBAHÇE, KALE CAMİİ, KARANFİL, KASIMPATI, KEKLİK, MANOLYA, MENEKŞE, NERGİS, ÇAĞLA, ÇELEBİ, ŞEN sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1351. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2525610) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2525610)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 26.06.2020 00:00 - 26.06.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1384., 1384/2., 1385., 1386., 1387., 1387/1., 1388., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1393., 1395., 1396., 1425., ADEM YAVUZ, GAZİ CEBECİ, KIBRIS sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527596) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527596)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 26.06.2020 03:00 - 26.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1397/1., 1399., 1401., 1402., 1402/1., 1402/2., 1403., 1403/1., 1403/2., 1407., 1407/1., 1407/2., 1408., 1408/1., 1409., 1410., 1410/1., 1410/2., 1410/3., 1410/4., 1410/5., 1410/6., 1410/7., 1625., 565/1., ADEM YAVUZ, YUNUS EMRE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527597) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527597)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 26.06.2020 18:00 - 26.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL UĞUR MUMCU mah 2278., 2295., 2296., 2296/1., 2297., 2298., 2299., 2300., 2302., 2303., 2304., 2305., 2306., 2314., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2531072) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2531072)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 26.06.2020 16:00 - 26.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2092., 2157., 2158., 2159., 2160., I sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2531070) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2531070)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 26.06.2020 17:00 - 26.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2710., 2714., 2714/1., 2714/2., 2721/1., 2721/3., 2722., 2722/1., 2722/2., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., A-1 sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2531071) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 26.06.2020 09:00 - 26.06.2020 10:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/75. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2523146) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2523146)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 26.06.2020 11:30 - 26.06.2020 12:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/75. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2523148) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2523148)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 26.06.2020 14:00 - 26.06.2020 15:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MERKEZEFENDİ, MERKEZEFENDİ TEKKE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2523999) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2523999)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 26.06.2020 14:00 - 26.06.2020 15:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah DERE, FIRIN, HAMAM ÇIKMAZ, MERKEZEFENDİ, MEVLEVİHANE, MEVLEVİHANE ÇIKMAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2523153) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2523153)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 26.06.2020 09:00 - 26.06.2020 10:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah DERE, FIRIN, G/75., HAMAM ÇIKMAZ, MERKEZEFENDİ, MERKEZEFENDİ TEKKE, MEVLEVİHANE, MEVLEVİHANE ÇIKMAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2523142) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2523142)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 26.06.2020 11:00 - 26.06.2020 12:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah DERE, FIRIN, G/75., HAMAM ÇIKMAZ, MERKEZEFENDİ, MERKEZEFENDİ TEKKE, MEVLEVİHANE, MEVLEVİHANE ÇIKMAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2523147) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.