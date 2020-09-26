26 Eylül Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Eylül Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Arnavutköy

NO: 2693353

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah AKSOY, AYKUT, BUĞRAHAN, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MAVİ, SUDE, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ sk bölgelerinde 26/09/2020 09:00:00 - 26/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2693350

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BOLAYIR, CANAY, ERDEM, GÜZ, HOCA AHMET YESEVİ, MERHAMET, MÜCEVHER, ORBAY, SERVİNAZ, TAKVA, YENİBAHÇE, YUNUS EMRE, ŞEHİT SEBAHATTİN AKGÜL sk / İSLAMBEY mah DUATEPE, ERSAN, LALEGÜL, MECİDİYE, PERİ, REDİF, SELMA sk bölgelerinde 26/09/2020 09:00:00 - 26/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2693352

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AHENK, DÜZLÜK, GENÇ OSMAN, KADIOĞLU, NAMAZGAH, NAZENİN, OVA, PERÇEM, TÜRKER sk bölgelerinde 26/09/2020 13:00:00 - 26/09/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2695453

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DENİZ KIZI, GENERAL MUSTAFA ÖZYANAR, METİN OKTAY, NİYAZ, TURGUT REİS, ÖZGÜLER sk bölgelerinde 26/09/2020 13:00:00 - 26/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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