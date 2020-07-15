15 Temmuz dolayısıyla 251 şehit için 251 hatim indirildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Müftülüğü tarafından dün başlatılan "15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı" bugün sona erdi. Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde, ilk olarak Eyüpsultan Topçular Camii Müezzini Hüseyin Demirci'nin başlattığı Kur'an-ı Kerim hatim tilaveti, 30 hafızın katılımıyla bugün sabaha kadar sürdü.

VATANDAŞLAR KUR'AN TİLAVETİNİ DİNLEYİP DUAYA KATILDI

15 Temmuz Şehitler Makamı'nda önce Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleşti. Ardından okunan hatimlerin duası, İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı tarafından yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren anıtı ziyarete gelen vatandaşlar buradaki Kur'an tilavetini dinleyip duaya da katıldı.