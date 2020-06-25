25 Haziran Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 25 Haziran 2020!

25 Haziran Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

25.06.2020 08:47 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:09

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 25 Haziran Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

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Arıza Kesinti

İlçe : Bakırköy

Etkilenen Mahalleler : Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.06.2020 08:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Yıldız Mah,Cihannuma Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.06.2020 02:09

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.06.2020 08:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.