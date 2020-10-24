24'ü futbolcu 34 korona vakası tespit edilen İzmir ekibi Altay'ın maçı ertelendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, kulüp genelinde yapılan Kovid-19 testlerinde toplamda 34 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı.

Altay Spor Kulübü, geçtiğimiz hafta Altınordu maçı öncesinde 8 futbolcu ve Teknik Direktör Yücel İldiz dahil olmak üzere 15 kişide korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

24 FUTBOLCUDA POZİTİF VAKAYA RASTLANDI

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Giresunspor'u ağırlayacağı maç öncesi bir test daha yapan siyah-beyazlılarda vaka sayıları arttı. Altay yaptığı açıklamada 24 futbolcu, Teknik Direktör Yücel İldiz, 3 antrenör, 2 sağlık çalışanı, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere 34 kişide pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

MAÇ ERTELENDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Talimatları doğrultusunda, 1. Lig'in 7. haftasında yarın oynanması gereken Altay-Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.