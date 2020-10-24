24'ü futbolcu 34 korona vakası tespit edilen İzmir ekibi Altay'ın maçı ertelendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

24'ü futbolcu 34 korona vakası tespit edilen İzmir ekibi Altay'ın maçı ertelendi

24.10.2020 23:33 | Son Güncelleme: 24.10.2020 23:38
24'ü futbolcu 34 korona vakası tespit edilen İzmir ekibi Altay'ın maçı ertelendi

TFF 1. Lig ekibi Altay'da 24'ü futbolcu olmak üzere 34 kişide pozitif vaka tespit edildi. Yarın oynanması planlanan Altay-Giresunspor maçı ertelendi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, kulüp genelinde yapılan Kovid-19 testlerinde toplamda 34 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı.

Altay Spor Kulübü, geçtiğimiz hafta Altınordu maçı öncesinde 8 futbolcu ve Teknik Direktör Yücel İldiz dahil olmak üzere 15 kişide korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

24 FUTBOLCUDA POZİTİF VAKAYA RASTLANDI

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Giresunspor'u ağırlayacağı maç öncesi bir test daha yapan siyah-beyazlılarda vaka sayıları arttı. Altay yaptığı açıklamada 24 futbolcu, Teknik Direktör Yücel İldiz, 3 antrenör, 2 sağlık çalışanı, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere 34 kişide pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

MAÇ ERTELENDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Talimatları doğrultusunda, 1. Lig'in 7. haftasında yarın oynanması gereken Altay-Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

İlgili Haberler

Altay'da 16 korona virüs vakası
Altay'da 16 korona virüs vakası
Altay'da pozitif vaka sayısı 34'e çıktı
Altay'da pozitif vaka sayısı 34'e çıktı
Ankaragücü'nde 4'ü futbolcu 5 kişi koronavirüs oldu
Ankaragücü'nde 4'ü futbolcu 5 kişi koronavirüs oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Meral Akşener Süleyman Soylu Engin Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Işın Karaca Oktay Kaynarca
Spor Falcao Can Bartu Fatih Terim Mustafa Cengiz Garry Rodrigues
Daha Fazla Erkek Fransa Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 24'ü futbolcu 34 korona vakası tespit edilen İzmir ekibi Altay'ın maçı ertelendi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 23:37:58. #1.14#
title