24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı

Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden cami statüsüne kavuştu. 24 Temmuz'da Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde hazırlıklar sona ererken, caminin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı.

SOSYAL MESAFE ETİKETLERİ YAPIŞTIRILDI

Öte yandan, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Meydanı'nda, Fatih Belediyesi ekiplerince sosyal mesafe düzenlemesi yapıyor. Namaz kılınacak alanlar metre ile ölçülerken önde ve arkada 1'er metre mesafesine dikkat edilerek etiketler yapıştırılıyor. Ayasofya Camii'nin açılış programı için alana getirilen hoparlörlerin, vinçlere asılarak kurulduğu görüldü.