24 Haziran Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 24 Haziran 2020!

24 Haziran Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

24.06.2020 08:45 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:27

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 24 Haziran Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

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Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah,Örnek Mah,Pınar Mah,Selahaddin Eyyubi Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.06.2020 08:12

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.06.2020 08:40

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir