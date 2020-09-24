24 Eylül Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 24 Eylül Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Celaliye Mah

Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.09.2020 09:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.09.2020 12:58

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.09.2020 12:15

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 24.09.2020 10:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Talatpaşa Mah,Fatih Mah,Akevler Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.09.2020 12:29

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.09.2020 10:17

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Soğanlık Yeni Mah,Gümüşpınar Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.09.2020 09:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Seyrantepe Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.09.2020 11:52

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.09.2020 11:52

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler : Veliefendi Mah,Cırpıcı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.09.2020 10:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : İzzettin Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi

Başlama Tarihi : 24.09.2020 10:54

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Topağacı Mah,Dumlupınar Mah,Elmalıkent Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.09.2020 10:23

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Şerifali Mah,Altınşehir Mah,Tepeüstü Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.09.2020 11:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Şişli

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.09.2020 11:32

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.