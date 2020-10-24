24 Ekim MasterChef yemekleri! Mandu nasıl yapılır? Masterchef Kore yemekleri Mandu tarifi, malzemeleri | Kore mantısı nasıl yapılır?

24 Ekim Cumartesi tarihinde MasterChef'te Güney Kore yemekleri yapıldı. Bir otomotiv fabrikasında çekilen ve Koreliler tarafından da denenecek olan bölümde 5 adet Güney Kore mutfağından yemek yapılacak. Peki, Mandu nasıl yapılır? Masterchef Kore yemekleri Mandu tarifi, malzemeleri

24 EKİM MASTERCHEF KORE YEMEKLERİ

Tteokbokki·

Chijeu-Buldak

Bibimbap

Mandu

Gyeranmari

Kimchi - lahana turşusu

MANDU KORE MANTISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için

3, 5 su bardağı un

1 yumurta

Tuz ve su

İç malzeme;

250 gram kıyma orta yağlı

4 diş sarmısak

1 soğan

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı yenibahar

Tuz

MANDU TARİFİ YAPILIŞI

Önce bir derin kapta unu, yumurtayı, tuzu ve ılık suyu katıp yoğuruyoruz. Hamur ne çok sert ne çok yumuşak olacak, ortası olacak.

Diğer yandan kıyma rendelenmiş soğan, sarımsak ve baharatları katıp iyice yoğuruyoruz.

Sonra hamurdan bir parça alıp tabak büyüklüğünde açıyoruz. Kare şeklinde kesiyoruz. Kestiğimiz hamurların aralarına harçtan katıp istediğimiz şekli vererek bir tepsiye diziyoruz. Bütün hamuru aynı şekilde yapıyoruz.

Bir tencereye çok az miktarda su koyuyoruz evinizde kevgir varsa onun içine manduları dizin ve tencereye ağzına yerleştirin kapağı da kapatın.

Ocağı harlı olarak yakın mandular buharda pişmeli, 15, 20 dk kaynayan suyun buharında tutun, sonra bir tabağa alın ve biber ile yağı kızdırın üzerine dökün. Afiyet olsun!