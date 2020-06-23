23 Haziran Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 23 Haziran 2020

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Haziran Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 23.06.2020 09:00 - 23.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah CİNAN, GAZİOSMANPAŞA, SALİHA sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah GAZİOSMANPAŞA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2523827) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2523827)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 23.06.2020 13:00 - 23.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah BAYRAK, ERÇELİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FELAH, GÜNPINAR, GÜRSOY, KARADERE, SEMA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2523829) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 23.06.2020 15:00 - 23.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1700., 1715., 1719., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1823., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1840., 1841., 1842., 1843., 1845., 1846., 1847., 1848., 1849., 1850., 1851., CAMİ, VELİOĞLU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2525698) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2525698)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 23.06.2020 20:00 - 23.06.2020 22:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1917., 1965., 1966., 1969., 1970., 1971., 1972., 1973., 1974., 1975., 1976., 1977., 1978., 1979., 1980., 1981., 1982., 1983., 1984., YANYOL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527617) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527617)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 23.06.2020 00:01 - 23.06.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2004. sk / SANCAKTEPE mah 885., OSMAN GAZİ sk / ÇINAR mah 817., 820., 832., 833., 834., 835., 836., 837., 838., 839., 841., 842., 843., 844., 873., 875., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., FATİH, OSMAN GAZİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527952) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527952)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 23.06.2020 16:00 - 23.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1948., 1949., 1950., 1951., 1953., 1954., 1955., 1956., 1958., 1959., 1960., HACI BEKTAŞİ VELİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527614) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527614)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 23.06.2020 18:00 - 23.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1961. sk 1963.sk,1962.sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527616) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527616)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 23.06.2020 09:00 - 23.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2130., 2131., 2132., 2133., 2134., 2135., 2136., 2139., 2140., 2143., KIŞLA, MATBAACILAR, VEYSEL KARANİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527677) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527677)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 23.06.2020 12:00 - 23.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 940., OSMAN GAZİ, ÇARŞI sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2527717) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527717)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 23.06.2020 03:00 - 23.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 676., İSTANBUL sk / SANCAKTEPE mah 895., 896., OSMAN GAZİ, İSTANBUL sk / ÇINAR mah 832., 842., 843., 845., 848., 849., 856., 857., 858., 859., 860., 861., 862., 863., 864., 865., 866., 867., 868., 869., 870., 874., OSMAN GAZİ, İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527953) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527953)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 23.06.2020 09:00 - 23.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2132., 2138., 2141., 2142., 2143., 2145., 2146., 2148., 2149., 2150., 2151., 2152., 2153., 2155., BARBAROS, KIŞLA sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah BARBAROS sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527678) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 23.06.2020 16:00 - 23.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah ALKAN, BARBAROS, BARBAROS 3., BARBAROS 4., BARBAROS 5., GÜMÜŞ 1, MANOLYA, MUSTAFA KEMALPAŞA, MÜGE, MİNE, NİLÜFER 1, OKUL 3, SÜSEN, SİYAVUŞPAŞA, VOLKAN, ÇİLİNGİR sk / ŞİRİNEVLER mah BARBAROS, SARAY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2527410) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527410)İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 23.06.2020 16:30 - 23.06.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BOZKIR, HIZIR REİS, NACİ KASIM, PINARLI, PREVEZE, TURGUT REİS sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2528589) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 23.06.2020 09:00 - 23.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 1. KISIM mah HALİT ZİYA UŞAKLIGİL sk / CEVİZLİK mah EBUZİYA, İSTANBUL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZEYTİNLİK mah BİLGİ, EBUZİYA, EKREM BEY, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HOCA HASAN, LAMİBEY, MABET, MOR MENEKŞE, ODABAŞI, PANCAR, TAŞEVLER, ÖMER NACİ, ŞEHİT NUSRET sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527086) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527086)İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 23.06.2020 16:00 - 23.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah ŞİNASİ GÜRÜNLÜ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah ALTI EKİM, BEGONYA, DERYA, FLORYA, GÜL, HARMAN, MEKTEP, ORMAN, ÇİĞDEM, İMBAT sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2529531) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 23.06.2020 09:00 - 23.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah PREVEZE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2526951) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2526951)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 23.06.2020 11:00 - 23.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah PREVEZE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2526952) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 23.06.2020 16:00 - 23.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah MAZHARPAŞA, MEHMET ALİ BEY, SERENCEBEY YOKUŞU sk / YILDIZ mah MESCİD, SADIKOĞLU, SERENCEBEY YOKUŞU, ÇİTLENBİK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2522220) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2522220)İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 23.06.2020 15:00 - 23.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BAMBU, BEGONYA, DİDEM, EMEL, FESLEĞEN, FULYALI, GÜLLÜ, HACI ADİL, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, MEKTEP, MENEKŞELİ, MORKARANFİL, ORTANCA, SAFRAN, SIKLAMEN, SÜMBÜL, TUTYA, YENİSÜLÜN, YOLAL, ZAKKUM, ZAMBAKLI, ZERRİN, ÇİLEKLİ, ŞAKAYIKLI sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2522669) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 23.06.2020 12:00 - 23.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 31., 78., 80., HÜRRİYET, KERVANSARAY, OSMAN GAZİ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2525705) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 23.06.2020 17:00 - 23.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ŞEHİT MUHTAR mah ESKİ ÇEŞME sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah DARÜLACEZE, İDİL, İETT BLOKLARI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527652) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 23.06.2020 10:00 - 23.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-BAŞAK mah AKYÜREK ÇIKMAZI, ATANUR ÇIKMAZI, BAL ÇIKMAZI, BAŞÖĞRETMEN, BEYAZ AKASYA ÇIKMAZI, CEVHER, DEMİR, ESKİ DEĞİRMEN ÇIKMAZI, ESKİCİ ÇIKMAZI, KARADUT, OSMANLI, SANTRAL, SULTAN SÜLEYMAN, ÇİÇEK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2527516) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 23.06.2020 10:00 - 23.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah ENDÜLÜS sk / MENDERES mah 382., 383., ENDÜLÜS sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2508413) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2508413)İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 23.06.2020 09:00 - 23.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 570., 571., 571/1., 572/1., 573., 574., 574/1., 575., 576., 576/1., 592., AYDIN, OĞUZHAN sk / TURGUT REİS mah 498., 499., 500., 501., 502., 503., 503/1., 504., ADEM YAVUZ, ÇENGEL, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527083) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 23.06.2020 15:00 - 23.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ sk / HÜRRİYET mah 2203., ADNAN KAHVECİ, AKBABA, BÜLBÜL, EBABİL, GAZİ, KANARYA, LEYLEK, PELİKAN, SAKARCA, SAZLIK, SIĞIRCIK, YELKOVAN, ÖRDEK sk / İSTİKLAL mah 2629., 2659., 2665., 2668., 574., 575., ALTIN, ATA, BAKIR, CUMHURİYET, GAZİ, GÖKNAR, GÜMÜŞ, HAZAR, LÜLE, MERCAN, MEVLANA, MEŞRUTİYET, PERA, PLATİN, SANAT, TÜRKMEN, İSTİKLAL sk / ŞEHİTLER mah AKÇAAĞAÇ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2522543) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2522543)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 23.06.2020 09:00 - 23.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1013., 1017., 1015. sk / TALATPAŞA mah 1011., 1015., 1021., 1032., 1033., FATİH SULTAN MEHMET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2523087) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2523087)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 23.06.2020 09:00 - 23.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1655. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2523903) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2523903)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 23.06.2020 09:00 - 23.06.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1517. sk / ÇINAR mah 1394., 1450. sk / ÖRNEK mah 1449., 1450., 1452., 1453., 1454., 1455., 1458., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2524712) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2524712)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 23.06.2020 11:00 - 23.06.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1418., 1421., 1422., 1464., 1465., 1467., 1468., 1469., 1470., 1471., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2525530) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2525530)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 23.06.2020 13:00 - 23.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1474., 1475., 1480., 1481., 1482., 1483., 1484., FİKRİ SÖNMEZ, SİVAS KONGRE sk / ÇINAR mah 1394., 1423., 1425., 1426., 1427., 1471., 1472., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ, SİVAS KONGRE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2525534) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2525534)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 23.06.2020 14:00 - 23.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1978., 1981., HÜRRİYET sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1823., 1828., 1829., 1830., 1831., 1832., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1850., 1925., 1926., 1929., 1965., 2013., 2014., 2015., UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1869., 1879., 1919., 1929., 1932., 1933., 1934., 1935., 1936., 1937., 1939., 1940., 1941., 1943., 1945., 1967., 1968., 1969., 1970., 1971., 1972., 2006., 2075., BAĞDAT, UFUK sk / MEVLANA mah EVLİYA ÇELEBİ, HASAN KERİM, HÜRRİYET, SULTAN ABDÜLHAMİT, SULTAN AHMET, SULTAN SELİM, SULTAN VAHDETTİN, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2524918) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 23.06.2020 12:00 - 23.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.MARTI, 4.ÇİMEN, ALTKÜME, AVŞA, EBRU, KÖPRÜBAŞI, KİRAZLI YOLU, OVACIK sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ZEYTİNLİK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2524728) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2524728)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 23.06.2020 09:00 - 23.06.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AY IŞIĞI, 1.AYDIN, 1.CAN, 1.GONCA, 1.KALE, 1.KEKLİK, 1.KIRLANGIÇ, 2.BÜLBÜL, 2.KARDELEN, 2.SERÇE, 2.ÇAYIR, 3.KANARYA, 3.KARANFİL, 4.ÇİMEN, BURGAZ YOLU, DARI, GÖKTÜRK, GÜVERCİN, HAYAL, KABAN, KUMLUGEÇİT, LALEZAR, LAVANTA, MISIR, MİS, NAKIŞ, PİRAMİT, YUMAK, ÇALIŞKAN sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah BILDIRCIN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2524727) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2524727)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 23.06.2020 10:00 - 23.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2525702) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2525702)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 23.06.2020 10:00 - 23.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ODAYERİ mah 3.KARTAL, KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2525704) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2525704)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 23.06.2020 13:00 - 23.06.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah SOKULLU, YAVUZ SELİM, ZÜHRE, İLKE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİBEY, KUBAN, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah AKİF, ALPER, ALİBEY, ARALIK, ARI, AYLİN, AYYÜZLÜ, BİRGÜL, CEMAL, DARGIN, DORUK, FEDAKAR, GÜVEN, HAVADAR, HÜSNÜHAL, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KARASU, KUBAN, KUTLU, MESKEN, NAR ÇİÇEĞİ, OSMANPAŞA, PAMUKKALE, SEDEF, SOKULLU, SÜMBÜL, TAHİR, ÇAM, ÇAPRAZ, ÇİLEKLİ, ÖLÇÜ, ÖZEN, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2526926) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2526926)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 23.06.2020 01:00 - 23.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah SOKULLU, YAVUZ SELİM, ZÜHRE, İLKE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİBEY, KUBAN, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah AKİF, ALPER, ALİBEY, ARALIK, ARI, AYLİN, AYYÜZLÜ, BİRGÜL, CEMAL, DARGIN, DORUK, FEDAKAR, GÜVEN, HAVADAR, HÜSNÜHAL, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KARASU, KUBAN, KUTLU, MESKEN, NAR ÇİÇEĞİ, OSMANPAŞA, PAMUKKALE, SEDEF, SOKULLU, SÜMBÜL, TAHİR, ÇAM, ÇAPRAZ, ÇİLEKLİ, ÖLÇÜ, ÖZEN, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2526297) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2526297)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 23.06.2020 12:00 - 23.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.BEGONYA, İSTANBUL sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2527072) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527072)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 23.06.2020 01:00 - 23.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk / AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk / İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527613) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 23.06.2020 02:00 - 23.06.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ADNAN MENDERES VATAN, AKDENİZ, HAKPEREST, HAKPEREST ARALIĞI, HALICILAR, HİSSEDAR, VATANDAŞ, YARAN, ÖKSÜZCE HATİP, ÖKSÜZLER, İKİZ KARDEŞLER, ŞAİR FUZULİ sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah BESTEKÂR HAKKI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2523797) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2523797)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 23.06.2020 01:00 - 23.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, EMİR BUHARİ, FEVZİPAŞA, KINALIZADE, OCAKLI, YARGIÇ NAİM OKTAY, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2523792) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2523792)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 23.06.2020 04:00 - 23.06.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, BAB NAİBİ, BATTALGAZİ, BEDRETTİN SİMAVİ, EMİR BUHARİ, FEVZİPAŞA, HIRKA-İ ŞERİF, KARAMUK, KINALIZADE, KORKUTATA, LAPÇINCILAR, SARIGÜZEL, SÜRREEMİNİ, ÇÖPÇATAN, ŞEMSETTİN SAMİ sk / SEYYİD ÖMER mah TÜRKÇÜ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2523799) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2523799)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 23.06.2020 00:00 - 23.06.2020 01:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah AHŞAP MİNARE, AKSEKİ, AKSEKİ CAMİİ, ALTAY, ALTAY CAMİİ, BAŞKÂTİP, CEVİZCİ EKREM, DERSİAM, ESKİ ALİPAŞA, FEVZİPAŞA, KABAKULAK, KADI, KIRTAY, LÜLECİ YEKTA, NAKKAŞ LEVNİ, PERENDEBAZ ARALIĞI, SADETTİN EFENDİ, SOMUNCULAR, TABAKZADE ÇIKMAZI, UNCU, ÇALAR SAAT, İZZETAĞA sk / MOLLA HÜSREV mah KİRAZLI MESCİT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2523762) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2523762)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 23.06.2020 11:00 - 23.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ABDULLAH ÇAVUŞ, ABDÜLLATİFPAŞA, KÜÇÜK LANGA, KÜÇÜK LANGA ARALIĞI, MANASTIRLI RIFAT, NAMIK KEMAL, TİRYAKİ HASANPAŞA, VALİDE CAMİİ, ÂSIMBEY sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527443) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 23.06.2020 00:00 - 23.06.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 261., 262., 263., 264., 280., 281., 283., 322., 323., 324., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖŞK, PAŞAÇAYIRI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527571) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 23.06.2020 10:30 - 23.06.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah KAĞITHANE BARBAROS sk / YAHYA KEMAL mah SUCU sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, AYTEKİN, DEMİRBAŞ, DEMİRBAŞ ÇIKMAZI, DONANMA, KAĞITHANE BARBAROS, ULUBAŞ, ÇELİK, ŞEBNEM sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2527646) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527646)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 23.06.2020 14:00 - 23.06.2020 16:30 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ARİFE, CABİR, DURAK, FAZİLET, FURKAN, GÜLHAN, GİRNE, HUZUR, KARAKAŞ, PAŞABAHÇE, SERDAR, SEVGİ, SEZER, SÖYLER, TUĞBA, YUNUS sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2527651) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527651)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 23.06.2020 10:00 - 23.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE İLÇE, ÇELİKTEPE MAH. EYALET SOKAK, bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2527090) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527090)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 23.06.2020 10:00 - 23.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALACA, BAYIR, DAR, DEFNENAZ, ESMA ÇIKMAZI, EYALET, FİGEN, GAYRETLİ, GÖL, GÜLBAHÇE, GÜRDAL, KARAŞAHİN, KARTANESİ, KIVILCIM, KIVILCIM ÇIKMAZI, KUBİLAY, KUYTU, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, MELEKOTU, MEVLÜT BAKIRTAŞ, MUTLU, NANE, PAŞAZADE, SUADİYE, ULUBATLI, ÇAKIR, ÇEMENZAR, ÇİÇEK, ŞEHİT KARAKUŞLAR, ŞEREFE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2527091) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 23.06.2020 09:00 - 23.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.YAVUZ SELİM, MEVLANA, ZİYA GÖKALP sk / YEŞİLOVA mah 1.DEĞER, 2604., 3.AKSU, AZİZ, CÖMERT, GAZİ OSMAN PAŞA, GÜR, KAHRAMANLAR, KARASU, SEÇİL, YEŞİLOVA YAN YOLU, ÇAY, ÜMRAN HANIM sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527345) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527345)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 23.06.2020 09:00 - 23.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.YAVUZ SELİM, YAHYA KEMAL BEYATLI, ZAFER, ZİYA GÖKALP sk / YEŞİLOVA mah 5.KANARYA, 5.ÇİMEN, 6.KARANFİL, KAHRAMANLAR, SAYILI, TANSEL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527344) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527344)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 23.06.2020 10:00 - 23.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.GÜNEŞ, 1.MEHTAP, 1507., 2.CAN, 2.İNCİ, ANADOLU, AY, BAYRAKTAR, GÜLHAN, HÜR, KAVAKLI, KAYA, METİN, ÇAKIR sk / KANARYA mah 1.AKIN, 1.DOĞAN, 1507., 1508., 2.İNCİ, 3.ÇİMEN, AKBABA, ALAKARGA, BAY SUNGUR, BAYRAKTAR, CENNET KUŞU, CİVCİV, DEVE KUŞU, ELMABAĞ, FLORYA, GÜVERCİN, PENGUEN, PİLİÇ, TURNA, ÇAKAR, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527370) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 23.06.2020 16:00 - 23.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah SENA ÇIKMAZI, SEVGİ KARANFİL, SEVGİ MENEKŞE, ÇAMLIK, ÇAMLIK. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2521543) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2521543)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 23.06.2020 02:00 - 23.06.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah SANATKARLAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2526245) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2526245)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 23.06.2020 05:00 - 23.06.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ACEM LALESİ ÇIKMAZI, GÜZELCE ALİPAŞA , KAMER HATUN ÇIKMAZI, KEREM ÇIKMAZI, MEHMETÇİK ÇIKMAZI, NAZIR ÇIKMAZI, YUNUS, YÜCE, ÇİMENZAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2526262) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2526262)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 23.06.2020 02:00 - 23.06.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDEMİR, AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER GÜL, AYDOĞDU, GÜLER, GÜLLÜK ÇIKMAZI, ORDULULAR, SÜSELMASI ÇIKMAZI, TARABYA BAYIRI, TOPÇU, TÜMKE, YILMAZ., YİĞİTLER, ŞEN AYDIN, ŞENEVLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2526249) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2526249)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 23.06.2020 16:00 - 23.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, EĞİTİM, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KIVILCIM, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, SANCAKTAR, SERGİ, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YÖRÜK, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞENLİK, ŞUBAT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2529842) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2529842)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 23.06.2020 16:00 - 23.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah GÜNDÜLER sk / ZEKERİYAKÖY mah ARIKÖY SÖĞÜT , ARIKÖY-DEFNE , ARIKÖY-ERGUVAN , ARIKÖY-IHLAMUR., ARIKÖY-KARANFİL , ARIKÖY-KARDELEN., ARIKÖY-NİLÜFER., ARIKÖY-ORKİDE., ARIKÖY-SAZLIDERE, ARIKÖY-SELVİ, ARIKÖY-ÇINAR., SAZLIDERE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2529721) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 23.06.2020 15:00 - 23.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah MUSTAFA KEMAL, ERDOĞAN KAPTAN, KÖPRÜLÜ, ÖZMERT, KEMAL CAM, BOŞNAK HOCA, MENDERES, TAŞKIRAN, MENDERES, ARAL, HAMANDAR, EĞRİ ÇİMEN, YALÇINKAYA, ENLEM, SALKIÇ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2526323) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2526323)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 23.06.2020 09:00 - 23.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ATALAY, TİFTİK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2526336) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 23.06.2020 16:00 - 23.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah KÜÇÜK BAHÇE, MİRALAY KAZIMBEY sk / MEŞRUTİYET mah ALBAY SADİ ALANTAR, EBE KIZI ÇIKMAZI, ELHAN, KEVSER, KÜÇÜK BAHÇE, MELEK, SUNA KIRAÇ, YENİ İLHAN, YOLGEÇEN ARALIĞI, İNAN KIRAÇ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2522221) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2522221)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 23.06.2020 09:00 - 23.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah DR. SUPHİ EZGÜ, FINDIK, KARKUYUSU, LALE, MESUT CEMİL, ÇİĞDEM, ÖMÜR, İNÖNÜ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2522278) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 23.06.2020 15:00 - 23.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2133., 2144., 2145., 2146. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2521499) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2521499)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 23.06.2020 17:00 - 23.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251/1., 1252/1., 1252/2., 1260., 1270., İSTİKLAL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2525606) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2525606)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 23.06.2020 03:00 - 23.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2537., 2557., 2558., 2559., 2560., 2561., 2563., 2564., 2565., 2567., 2586/1., 2586/2., ESKİ EDİRNE ASFALTI, P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527575) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 23.06.2020 09:30 - 23.06.2020 11:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 113/2., 114., 114. ARALIK, 308., SEMİHA ŞAKİR sk / VELİEFENDİ mah 114., 291., 292., 75/3., 75/3A, 75/4., 75/5., 75/5. ARA, SAHA YOLU, SEMİHA ŞAKİR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2522894) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2522894)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 23.06.2020 09:30 - 23.06.2020 11:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 74., 74/3. ARA sk / YEŞİLTEPE mah 265., 266., 267., 53/1., 53/2., 53/5., 57/1., 57/3., 57/A, 57/B, 74., AHMET KAMBUR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2522964) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2522964)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 23.06.2020 12:30 - 23.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk / GÖKALP mah 54/4. sk / MERKEZEFENDİ mah SABRİ ÜLKER sk / VELİEFENDİ mah 289., 74/3. ARA, 75/1., 75/1. ARA, 75/3., 75/3. ARA, 75/3B, 75/5., 75/7., 75/B, 75/C, AHMET YESEVİ, ARİF ŞENTÜRK, ŞEHİT ONBAŞI YÜKSEL KUTLU sk / YEŞİLTEPE mah 53., 53/1., 53/10., 53/11., 53/2., 53/4., 53/5., 53/6., 53/9., 54/1., 54/3., 57/1., 57/19., 74., AHMET KAMBUR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2522965) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2522965)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 23.06.2020 15:30 - 23.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah SEMİHA ŞAKİR sk / GÖKALP mah 53., 54/4., 54/5., PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk / SEYİTNİZAM mah G/8. sk / VELİEFENDİ mah 74., 74. ARA, 74/3. ARA, 75/1., 75/1. ARA, 75/15., 75/3., 75/3. ARA, 75/3A, 75/6., AHMET YESEVİ, ŞEHİT ONBAŞI YÜKSEL KUTLU sk / YEŞİLTEPE mah 53., 53/4., 74. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2522971) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2522971)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 23.06.2020 15:00 - 23.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 44/7. sk / SÜMER mah 27., 27/1., 27/10., 27/11., 27/4., 27/5., 27/6., 27/7., 27/8., 28/6., 29/2., 29/3., 29/6., 29/7., 29/8., 64/1., MERV, ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527483) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.