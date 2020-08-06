21 nerenin plaka kodu? 21 plakası nereye ait, hangi il? İlçelerin plaka harfleri

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, kpss sorularında, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan sizler için 81 ilin plakalarını paylaşıyoruz. Peki 21 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

21 NERENİN PLAKASI?

21 plakası hangi ile ait : Diyarbakır

21 plakası Diyarbakır iline ait bir plaka kodudur . Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motsikletlerin ve benzeri araçların arkasındaki plaka 21 ile başlıyorsa bu Diyarbakır'ye ait demektir. Diyarbakır'ın plakası 21'dir. Peki Diyarbakır ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?

DİYARBAKIR'IN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 21 olan Diyarbakır'ın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları vardır. Bu harflere bakılarak o plakanın Diyarbakır'nin hangi ilçesine ait olduğunu anlayabiliriz. Şimdi 21 Diyarbakır plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini paylaşalım:

Yenişehir ilçesi plaka harfleri :

21 AC - 21 AZ arasında

21 DA - 21 DZ arasında

21 EA - 21 EP arasında

21 FA - 21 FZ aralığında

21 H ile başlayabilir.

21 M ile başlayabilir

21 MA ile başlayanlar.

21 T ile başlayanlar.

Ergani ilçesi plaka harfleri :

ER - EZ ve

HA - HZ aralığında olan harfler

Lice ilçesi plaka harfleri :

LA - LZ arasındakiler.

Silvan ilçesi plaka harfleri :

SV - SZ aralığındakiler.

Bismil ilçesi plaka harfleri :

TA - TZ arasındakiler.

Çermik ilçesi plaka harfleri :

UA - UZ

Çıkar ilçesi plaka harfleri :

VA - VZ

Sonuç olarak 21 plakası Diyarbakır şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıdaki gibidir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.