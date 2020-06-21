21 Haziran Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Haziran 2020

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Haziran Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 21.06.2020 01:00 - 21.06.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKHAN, HOCA AHMET YESEVİ, HOŞDERE, MURAKIP, NECİP FAZIL sk / ATATÜRK mah AYDINLI, BALTACI, KÖRFEZ, NİHAN, TEVHİD sk / YUNUS EMRE mah ANI, NECİP FAZIL, ŞİRİNDERE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2523854) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2523854)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 21.06.2020 09:00 - 21.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ŞEN sk / BOYALIK mah AKKOYUN, BEŞTEPE, BİLHAN, CEVİZLİK, DEFİNE, DURUSU PARK, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, ILGIN, KUFALI, MELTEM, OĞUZER, SANCAK, SÖĞÜTLÜ, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ sk / YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2558. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2522961) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 21.06.2020 13:00 - 21.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-/ MAHMUTBEY mah 2541., 2542., 2543., 2544., 2546., 2547., 2548., 2549., 2551., 2553., 2554., 2556., 2557., 2559., 2560., 2561., 2562., 2563., 2564., GAZİ MUSTAFA KEMAL, MİLLET, ŞEHİT BARIŞ BUĞAN, ŞEHİT HÜSEYİN, ŞEHİT MAHMUT bölgesinde, Yatırım Çalışması (2523944) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2523944)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 21.06.2020 12:00 - 21.06.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1758., 1759., 1760., 1761., 1762., 1763., 1764., 1765., MEHMET AKİF, ŞEHİT HACI ALKAN sk / KEMALPAŞA mah HACI BEKTAŞİ VELİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2523131) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2523131)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 21.06.2020 14:00 - 21.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1732., 1734., 1736., 1737., 1738., 1742., 1744., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1747., 1751., 1753., 1754., 1756., 1757., 1758., 1759., 1766., PAZAR, VELİOĞLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2523132) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2523132)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 21.06.2020 10:00 - 21.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1656., 1657., 1663., 1665., 1666., 1667., 1668., 1669., 1670., 1672., 1673., 1674., 1675. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2523188) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 21.06.2020 12:30 - 21.06.2020 14:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 3. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2520847) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 21.06.2020 10:00 - 21.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah DEREBOYU sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2517637) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2517637)İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 21.06.2020 08:30 - 21.06.2020 10:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah BEŞİKTAŞ, ORTABAHÇE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2517636) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 21.06.2020 12:00 - 21.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2521458) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2521458)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 21.06.2020 12:00 - 21.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2521479) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2521479)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 21.06.2020 13:00 - 21.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah HÜRRİYET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2525549) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 21.06.2020 15:00 - 21.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah FİRUZE, GÜRPINAR YOLU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2520652) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 21.06.2020 14:30 - 21.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 247., GELİBOLU sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2520861) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 21.06.2020 09:00 - 21.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1636., 1639., 1641., 1643., 1644., 1645. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2524663) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 21.06.2020 12:00 - 21.06.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ- GÜZELTEPE mah 1.BAHAR ÇIKMAZI, 1.GÜLERYÜZ, 1.KANARYA ÇIKMAZI, 2.ESEN, 2.KANARYA, DAR, GÜZELTEPE, KAVAKLI, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, SAHİL, SETALTI, TEVFİK FİKRET, YENİ, ÇAĞLAR, ÇETİN, ÇIKAN, ÇINAR MERDİVENİ, ÖZBEK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2517179) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2517179)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 21.06.2020 09:00 - 21.06.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.GÜR, 2.ENGİN, DAR YOKUŞU, GÜNGÖREN, GÜZELCE, GÜZELYAYLA, KEKİK, NURDAN, SEYHAN, TARKAN, TOLGA, TUNA, TUNCA, ULUDAĞ sk / ÇIRÇIR mah AYLİN, DORUK, ERTEKİN, GÜNGÖREN, ULUDAĞ, ZEYTİN, ÇİTLEMBİK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2517662) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2517662)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 21.06.2020 10:00 - 21.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2522678) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 21.06.2020 01:00 - 21.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah DARÜLFÜNUN sk / BEYAZIT mah AKİKÇİLER, ALTINCILAR, AYNACILAR, AĞA, BEYAZIT, KALCILAR, KALPAKÇILARBAŞI, MUHAFAZACILAR, UNCUOĞLU, VARAKÇI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ÇUHACI HANI sk / MERCAN mah FİNCANCILAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk / MOLLA FENARİ mah BEZCİLER, CELAL FERDİ GÖKÇAY, KILIÇÇILAR, KÜÇÜKYILDIZ HANI, KÜÇÜKYILDIZ HANI ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA MAHKEME, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, NUR-U OSMANİYE, VEZİRHANI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ÇUHACI HANI, ŞEREFEFENDİ sk / SURURİ mah BEZCİLER, CELAL FERDİ GÖKÇAY, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, RASTIKÇI, SULTAN MEKTEBİ, YEŞİLDİREKLİ BAKKAL, İRFANİYE sk / TAYA HATUN mah ACI ÇEŞME, AYNACILAR, BEKİRDEDE ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA HAMAMI, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, SANDALYECİLER, TARAKÇILAR, TARAKÇILAR HANI, TARAKÇILAR ÇIKMAZI, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, ÇARKÇILAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2506554) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2506554)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 21.06.2020 09:00 - 21.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah GUREBA HASTANESİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2523129) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 21.06.2020 17:00 - 21.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah 7. DÖNEMEÇ, AKAR, ASALET, AŞİKAR, BAHADIR, BEDİR, CESUR, GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, GÜMÜŞ, KAYNAR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, MEHMETÇİK, ORTANCALI, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZ, YILDIZTABYA, YOKUŞ, İKRAM, İNKILAP sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2523980) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 21.06.2020 01:00 - 21.06.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAHÇE, KEMERBURGAZ, MERMERCİLER, ONARAN, SADABAD, TERZİ ÇIKMAZI, VARNA, İSMETPAŞA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2522280) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2522280)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 21.06.2020 03:00 - 21.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah GELİŞİM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2522294) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2522294)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 21.06.2020 10:00 - 21.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ARİFE, CABİR, DURAK, FAZİLET, FURKAN, GÜLHAN, GİRNE, HUZUR, KARAKAŞ, PAŞABAHÇE, SERDAR, SEVGİ, SEZER, SÖYLER, TUĞBA, YUNUS sk bölgesinde, Deplase Çalışması (2523125) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2523125)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 21.06.2020 01:00 - 21.06.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AY, BATUHAN, BURAK, FERHAN, FERMAN, GAYE, GÖLCÜK, HALAY, KARYAĞDI ÇIKMAZI, SEHER, TAÇ, ÇETİNKAYA sk / NURTEPE mah KARADUT, RÜZGAR sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2523915) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2523915)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 21.06.2020 10:00 - 21.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ATA, DİLAVER, DİRLİK, FERMAN, GAZİ, GÜLHAN, GİRNE, HALİÇ, HASDAL, HENDEK, HİLAL, MENZİL, SERDAR, SEZER, YAZICI, YAĞMUR, ÖZDEMİR, İNCİÇİÇEĞİ, ŞEHİT DURSUN BAKAN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2525584) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 21.06.2020 09:00 - 21.06.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2485., 2486., 2486/1., 2487., 2488., 2489., 2490/1., 2491., 2494., 2495., 2496., 2499., 2500., 2508., 2509., 2512., ATATÜRK, T, U, V, Y sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2517180) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2517180)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 21.06.2020 17:00 - 21.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1387/2., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1392., 1392/1., 1392/2., 1392/3., 1392/4., 1392/5., 1392/6., 1393., 1393/1., 1393/2., 1394., 1395., 1395/1., 1396., 1396/1., 1397., 1397/1., 1397/2., 1398., 1403/1., 1425., ADEM YAVUZ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2523981) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2523981)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 21.06.2020 16:00 - 21.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2113., 2114., 2114/1., 2116., 2117., 2131., 2133., 2140., 2141., 2142., 2143., 2144., I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2523974) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 21.06.2020 10:15 - 21.06.2020 12:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA, YILDIZ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2524694) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.