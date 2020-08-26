2020 YKS üniversitelerin doluluk oranları kaçtır? Üniversitelerin kontenjan, yerleşen ve yerleşmeyen aday sayıları

LİSANS BÖLÜMLERİ KONTENJANLARI VE YERLEŞENLERİN SAYILARI

Devlet üniversiteleri = Kontenjan (358.836) - Yerleşen (347.087) - Boş (11.749) - Doluluk (%96,73)

Vakıf üniversiteleri = Kontenjan (87.908) - Yerleşen (77.330) - Boş (10.578) - Doluluk (%87,97)

K.K.T.C. üniversiteleri = Kontenjan (10.295) - Yerleşen (6.445) - Boş (3.850) - Doluluk (%62,60)

ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ KONTENJANLARI VE YERLEŞENLERİN SAYILARI

Devlet üniversiteleri = Kontenjan (399.630) - Yerleşen (283.521) - Boş (16.109) - Doluluk (%94,62)

Vakıf üniversiteleri = Kontenjan (76.909) - Yerleşen (63.993) - Boş (12.916) - Doluluk (%83,20)

K.K.T.C. üniversiteleri = Kontenjan (3.553) - Yerleşen (2.191) - Boş (1.362) - Doluluk (%61,67)

İKİSİ BİRLİKTE TOPLAM KONTENJAN VE YERLEŞENLER

Devlet üniversiteleri = Kontenjan (658.466) - Yerleşen (630.608) - Boş (27.858) - Doluluk (%95,77)

Vakıf üniversiteleri = Kontenjan (164.817) - Yerleşen (141.323) - Boş (23.494) - Doluluk (%85,75)

K.K.T.C. üniversiteleri = Kontenjan (13.848) - Yerleşen (8.636) - Boş (5.212) - Doluluk (%62,36)

Buna göre hem lisans hem de ön lisans bölümleri için üniversitelerin toplam doluluk oranı 93,16 olarak hesaplanmıştır.

YERLEŞEN VE TOPLAM DOLULUK ORANLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

EK TERCİH BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır.

YKS EK TERCİH TARİHİ NE ZAMAN?

2020 yılı YKS ek tercih tarihleri belli olmadı. Fakat YKS ek tercih kontenjanları ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından açıklandı. Yukarıdan tüm listeye ulaşabilirsiniz.