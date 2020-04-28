2020 tunik modelleri ile kombinlerinizi trendlere göre şekillendirin!

Yazlık tunik modelleri, spor tunik modelleri ve tesettür tunik modelleri gibi seçenekler sunan bayan tunik modelleri, farklı hava koşullarına göre pratik giyim seçeneği olması ile işlevsel bir giyim parçasıdır. 2020 trendlerine hakim olan minimal çizgilerle yeni bir görünüme kavuşan bayan tunikleri, saçaklı ve özel tasarım modellerle yeni modeller sunuyor.

HEM ŞIK HEM RAHAT

Sıcak günler için yazlık tunik modelleri sunan tunikler, soğuk havalar için ise kışlık tunik modelleri sunuyor. Bu seçenekleri tasarım özellikleri ile destekleyen tunikler, 2020'in minimal modasını yansıtan tasarımları ile bayanlara özel kombinler oluşturma fırsatı sağlıyor. Tunik elbise olarak da kullanılabilen özel tasarım tunikler rahatlığı ve şıklığı bir araya getiriyor. Fırfırlı, düz, çizgili ve puantiyeli gibi çok sayıda seçenek sunan tunikler her mevsime özel konseptleri ile gardıroplarınızı işlevsel hale getiriyor.

TRENDLERE YÖN VEREBİLİRSİNİZ

Bayan tunik modellerinin yeni çizgiye kavuştuğu tunik 2020 tunik modellerini tercih ederek modaya uygun giyinebilir; çevrenizde mini bir moda akım oluşturabilirsiniz. Kadın giyimi trendlerine yön veren bayan tunik modellerine gardıroplarınızda yer vererek modayı yakalayabilir, şık tuniklerle trendlere yön verebilirsiniz.

GARDIROPLARI YENİLEME ZAMANI GELDİ

Kadın giyiminin değişmez parçalarından olan tunikler gardıroplarda baş köşede yer alırken 2020'de değişen ve minimal çizgilere kavuşan tunik modeller ile gardıropları yenileme zamanı geldi. Trendlere ayak uydurmak ve çevrenize etkinizi yaymak için yeni tunik modellerini gardıroplarınıza alabilir, giyim tarzınızla kendinizden söz ettirebilirsiniz.