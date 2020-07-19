Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can, imaj değişikliğine giderek aylar sonra sakallarını kesti. Cemal Can, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
19.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 19.07.2020 10:19
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, aylardır uzayan sakallarını keserek yeni halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim
Cemal Can paylaşımına, "Hep hayalini kurduğum aynanın karşısındayım. Merhaba ben. Biraz konuşmamız gerekiyor" notunu düştü.
KULLANICILARIN BİR KISMI YENİ İMAJINI BEĞENMEDİ
Survivor şampiyonu Cemal Can'ın paylaşımı yaklaşık 1.5 milyon beğeni aldı. Cemal Can'ın yeni imajı hayranlarını ikiye böldü. Survivor şampiyonunun yeni halini takipçilerinin bir bölümü beğenmedi.