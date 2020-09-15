2020 KPSS Lise başvuru kılavuzu yayımlandı! KPSS lise başvuruları nasıl yapılır? KPSS lise başvuru ücreti ne kadar?

KPSS Lise başvuru kılavuzunun yayımlanması ile pek çok lise mezunu başvurularda bulunmaya başladı. Kamu personeli olmak isteyen lise mezunları için 2020 KPSS Lise başvuruları başladı. Bugün başlayan KPSS lise sınavına kimler girebilir? KPSS lise başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS lise başvuruları nasıl yapılır? KPSS lise başvuru ücreti ne kadar?

KPSS BAŞVURU KILAVUZU

ÖSYM tarafından yayımlanan 2020 KPSS başvuru kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

Aday başvuru formu

Sağlık durumu / Engel bilgi formu

Başvuru merkezleri

KPSS LİSE BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS ortaöğretim başvuruları 15 – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS LİSE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

KPSS LİSE BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ortaöğretim başvuruları başladı. Adaylar başvuru işlemlerini ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden gerçekleştirebilecek.

ÖSYM, iki yılda bir gerçekleştirilen KPSS Lise sınavı için başvuru ücretini 80 lira olarak belirledi.

KPSS LİSE SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

KPSS Lise / Ortaöğretim sınavına, liselerden mezun olanlar ve sınava başvuru sırasında henüz mezun olamayan ancak sınavın iki yıllık geçerlilik süresi içerisinde mezun durumda olabilecek adaylar başvuru yapabilirler. Ön lisanstan mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS'ye giremez.

2020 KPSS LİSE SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-KPSS Lise / Ortaöğretim Sınavı, 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetleri bölümünde görev almak isteyenler ise Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)'ne girecektir. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Ortaöğretim / Lise düzeyinde DHBT'ye katılmak isteyen adaylar, KPSS Ortaöğretim sınavına başvuru yapmalı ve sınava katılmalıdır.