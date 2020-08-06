2020 Aşure Ayı ne zaman? Aşure Ayı hangi aydır? Aşure Ayı nedir? Muharrem Ayı ne zaman başlıyor?

Birlik, beraberlik ve bereketin ayı olarak bilinen Muharrem ayında aşure yapmak yıllardır süregelen gelenektir. Kur'an-ı Kerim'de önemi sıkça bahsedilen bu ayın amacı beraberliği pekiştirmektir.

AŞURE AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Aşure Ayı, Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilir. Diyanet işlerinin yaptığı açıklamaya göre, 29 Ağustos'ta başlayacak.

AŞURE AYI NEDİR?

Kur'an-ı Kerim'de Aşure Ayının önemine yer verilmiştir. Rivayetlere göre Hz. İbrahim aşure günü dünyaya gelmiş, Hz. Musa ve kavmi Firavun'un zulmünden bugünde kurtulmuş, Hz. Nuh'un gemisi Cûdi dağına aşure günü oturmuştur.

Aşure Ayı bolluk, bereket, yardımlaşma ve mutluluk günü kabul edilir.