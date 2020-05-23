2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, geçen yıl üretilen pamuk için kütlü pamuk fark ödemesi desteği, dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek.
23.05.2020 09:09 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:03
"2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kütlü pamuk fark ödemesinde değişikliğe gidildi.