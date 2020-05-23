2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek

"2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kütlü pamuk fark ödemesinde değişikliğe gidildi.

DEKAR BAŞINA 500 KİLOGRAM ÜZERİNDEN ÖDENECEK

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre 2019'da üretilen pamuk için kütlü pamuk fark ödemesi desteği, dekar başına 500 kilogram üzerinden gerçekleştirilecek. Karar, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.