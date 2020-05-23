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2019'da yapılacak tarımsal desteklemelerde değişiklik

Geçen yıl üretilen pamuk için kütlü pamuk fark ödemesi desteği, dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek.

2019'da yapılacak tarımsal desteklemelerde değişiklik
23.05.2020 09:09 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:09

Geçen yıl üretilen pamuk için kütlü pamuk fark ödemesi desteği, dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek.

"2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre 2019'da üretilen pamuk için kütlü pamuk fark ödemesi desteği, dekar başına 500 kilogram üzerinden gerçekleştirilecek.

Karar, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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