20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 14 yaş altı ve 15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman?

65 yaş altı vatandaşlar 17 Mayıs Pazar günü belli kriterler eşliğinde sokağa çıkma hakkını kullandı. İkinci defa sokaklarda olacak 20 yaş altı çocuklar ise 20 Mayıs'ta izinlerini kullanmaya başlayacak. 15-20 yaşa araso sokağa çıkma izni saat kaçta? 14 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? İşte detaylar...

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı belli günlerde ve sürede sokağa çıkabileceklerdi. 20 yaş altı için belirlenen zamanlar şöyle:

14 yaş ve altı: 20 Mayıs 2020 Çarşamba saat 11:00-15:00 arası

15-20 yaş arası: 22 Mayıs 2020 Cuma günü saat 11:00-15:00 arası

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTİYOR MU?

Koronavirüs salgınının plato haline gelmesiyle, Türkiye'de normalleşme sürecine girdi. Kontrollü şekilde yürütülmeye çalışılan normalleşme sürecinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında, açıklanan gün ve saatler dışında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Böylelikle 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırılması konusunda kesin bir tarih verilmedi.