20 Haziran Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Haziran 2020
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 20 Haziran'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Haziran Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?
İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 20.06.2020 02:00 - 20.06.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AYDINER sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah GÜLAY sk / HARAÇÇI mah ADİL, AKGÜL, ALABALIK, ALAY, ALBAY, ALTINTAŞ, ALİHAN, ATAKAN, AYDENİZ, AZER, AZZAM, BAYRAK, BAŞARAN, BEHİCE, BİLEN, COŞAR, DENGE, DOLMABAHÇE, DÜZYOL, DİNÇER, EMRAH, ERENLER, ESENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FEDAKAR, GEDİK, GURBET, GÜLDEREN, GÜLNAZ, GÜNDOĞDU, GÜZEL PARK, HALKSEVER, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARMANDERE, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KATİP ÇELEBİ, KEBAN, KERMES, KILAVUZ, KINA, KORUİÇİ, KUTLUKHAN, MABET, MADALYA, MAHMUDİYE, MALTEPE, MECİT, MEMBA, MENZİL, MUALLİM, MUHTEŞEM, MİHRİBAN, NURSEL, REİS, SABRİ, SARIKIZ, SARVAN, SELDA, SELİM, SUALTI, TALEBE, TANER, TARHAN, TAŞOLUK, TEFSİR, TUNÇ, VARDAR, YEDİTEPE, YOKUŞ, ZÜBEYDE, ÖNEM, ÖĞÜN, ÜLKÜMEN, ŞİMAL sk / MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, AKIBET, AKÇALI, AYHAN, AYNUR, AŞİNA, BAŞARAN, BAŞTUĞ, BERNA, BEYLİK, BİLGİN, CANFEDA, DAMLAPINAR, DAĞ, DİLŞAH, EBUSUUD, ESKİHİSAR, EĞİTİM, GURBETÇİLER, HORHOR, HÜNER, KARİYE, KONUK, KOVANLIK, MALTEPE, MAMUR, MARİFET, MESİRE, NAMDAR, NURLU, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEMAVİ, SERAMİK, TAŞOLUK, TUNÇDEMİR, VEYSEL KARANİ, YAZGI, YEDİ BAŞAK, YOĞURTÇU, ZİHNİ, ÇAMLIDERE, ÖZTEKİN, ÖZYILDIRIM, İZZET BEGOVİÇ sk / TAŞOLUK mah AKMAN, BERŞAN, DALGIÇ, DEĞİRMEN ARKASI, EKBER, ESMER, HALİL, HASGÜL, KEMERCİ, KIYI, KUMRU, MAVİ BONCUK, MEHLİKA, MUSTAFA KEMAL, PIRILTI, RÜZGAR GÜLÜ, SULTAN SELİM, SUNA, TAŞOLUK, ÇELİKEL, İHSANİYE, ŞAH, ŞEHNAZ, ŞENGÜN, ŞETARET sk / ÇİLİNGİR mah ALAZ, ANIT, BEŞER, DEĞER, DURUÇAY, EBABİL, ESKİ EDİR bölgesinde, Manevra Çalışması (2522062) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 20.06.2020 16:30 - 20.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah NEYZEN, NURETTİNPAŞA, RESSAM NAMIK İSMAİL, ÇINARLI, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2523094) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 20.06.2020 16:00 - 20.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah EBUZİYA sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah ACAR, ARSLANLI, AVCILAR, GÜNYÜZÜ, YAMAÇ, YEŞİLKÖY, ÇATAL, ÇATAL ÇIKMAZI, ÇETİNER, İNCİ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2523853) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 20.06.2020 00:00 - 20.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah PREVEZE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517902) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2517902)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 20.06.2020 00:00 - 20.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah PREVEZE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517903) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 20.06.2020 02:00 - 20.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OKLALI mah 23 NİSAN, BERKANT, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARÇİÇEĞİ, KAZAN, KEHRİBAR, KEKİK ÇIKMAZI, KELEBEK, KENAN, KERVAN ÇIKMAZI, KERİM ÇIKMAZI, KÜPTEPE, SERCAN, TEPECİK, TRAFO ÇIKMAZI, ÖZELLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2516190) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2516190)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 20.06.2020 15:00 - 20.06.2020 21:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMIK, NAMLI, NAMZET, NASİP, NAZ, NAZAR, NAZDAR, NAZENDE, NAZLI, NAZLICAN, NAZİF, NAZİK ÇIKMAZI, NAZİLLİ ÇIKMAZI, SANAYİ, YAYLACIK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2524321) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 20.06.2020 15:00 - 20.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah 5.ŞİİR, ZÜMRÜT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2517580) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.06.2020 00:00 - 20.06.2020 01:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AY IŞIĞI, 1.AYAZMA, 1.AYDIN, 1.CAN, 1.CANAN, 1.CEVİZ, 1.CEYLAN, 1.DERYA, 1.DİLEK, 1.ERAY, 1.GONCA, 1.KAHRAMAN, 1.KALE, 1.KAYAK, 1.KEKLİK, 1.KIRLANGIÇ, 1.MİMOZA, 1.NİLÜFER, 1.PINAR, 1.SANCAK, 1.SEDİR, 1.TOMURCUK, 1.ÇELİK, 1.ŞEBNEM, 1.ŞELALE, 10.GÜL, 2.BÜLBÜL, 2.KARDELEN, 2.KARTAL, 2.KAYNAK, 2.SERÇE, 2.SÖĞÜT, 2.ÇAYIR, 2.ŞEN, 3.BAHÇE, 3.GÜRGEN, 3.KANARYA, 3.KARANFİL, 3.YAKUT, 3.ZAMBAK, 4.DEFNE, 4.ÇİMEN, 5.MENEKŞE, 5.SÜMBÜL, ALANCIK, ALTKÜME, ARDINÇ, BENTLER, BORA, BURGAZ YOLU, BİRLEŞİK, CEBECİ, CUMHURİYET, DARI, DEMET, DEMİR, DOLUNAY, DİLA, FİDAN, GÖKNAR ÇIKMAZI, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, GÜVERCİN, HARMANLAR, HAYAL, HAYAT, HİLAL, ILGIN, KABAN, KADİFE, KARACA, KARLI, KEMER BOYU YOLU, KILINCI GÖL, KIVRIM, KROS YOLU, KUMLUGEÇİT, KUTLUCA, KÖPRÜBAŞI, KİRAZLI YOLU, LALEZAR, LAVANTA, MELİSA, MEMBA, MISIR, MİS, NAKIŞ, OKURLAR, ORMAN, OVA, OVACIK, PANAYIR ÇAYIRI, PIRLANTA, PLATO, PİRAMİT, RABİA, RUMELİ, SALKIM, SERA, SOYDAN, SÜVARİ, TAN, TURKUAZ, TÜLAY, TÜRKMEN, YOLCU, YUMAK, YÜCEL, ZAKKUM, ÇALIŞKAN, ÇAM, ÇAMLICA, ÇAMLIK, ÇEŞMEBAŞI, ÜSTKÜME, İRİS, İSTANBUL, ŞİFA sk / MİTHATPAŞA mah 7.LALE, BAHÇEKÖY, BEGONYA, DAL, FIRAT, KARAÇAM, KEMER, KUBİLAY, İNCİ sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah BILDIRCIN sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2522207) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2522207)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.06.2020 01:00 - 20.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİMAR SİNAN mah 1.BURCU, 1.CAMİ, 1.GÜNBATIMI, 1.KEKİK, 1.LEYLAK, 1.ÇAKMAK, 2.ATMACA, 2.CANAN, 2.CEVİZ, 2.DENİZ, 2.KESTANE, 3.YASEMİN, 4.KANARYA, 7.GÜL, ABDULHAMİT HAN, AY, BAHÇEKÖY, DEVRİM, ESİNTİ, FATİH, FIRIN, FISTIK, GÜNER, IŞIK, KARTAL, KUBİLAY, KÜMBET, LADİN, MANOLYA, OKUL, PAPATYA, TARÇIN, YAPRAK, ZÜMRÜT, ÇAPA, İMAM HASAN sk / MİTHATPAŞA mah 1.BORA, 1.ELMAS, 1.ENDER, 1.IHLAMUR, 1.SÖĞÜT, 1.VEZİRTEKKE, 1.YAVUZ, 1.YILDIRIM, 1.ZAKKUM, 1.ÇİĞDEM, 1.ÖNAL, 1.İPEK, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.SEDEF, 2.SEVGİ, 2.ÇİMEN, 2.ŞİMŞEK, 3.PINAR, 3.SÜMBÜL, 4.MANOLYA, ABDULHAMİT HAN, AKBABA, AKÇA, ALİBABA, AYAZMA, AYDINLIK, AYGÜL, BOZKURT, DAVUTPAŞA, DİSPANSER, EFE, ERKAM, FINDIK, FIRIN, GÖKŞİN, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLNUR, HASIR, IŞIK, KAKTÜS, KARTAL, KAYALAR, KAYNAK, KISMET, KIZILÇAM, KORU, KUBİLAY, KUMSU, KURT KEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YOLU, MERSİN, NEYZEN, PAPATYA, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, RAUF ORBAY, SAFİR, SELANİK, SEZER, TAYFUN, YALÇIN, ÇAĞLAYAN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2522208) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2522208)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.06.2020 01:00 - 20.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇIKMAZ sk / MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.LALE, 1.ÇAMLIK, 2.KÜLTÜR, 4.KANARYA, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, CENDERE YOLU, DERE, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU, FATİH, FETHİYE, HAMİDİYE, KEREM, KOZA, MANOLYA, OKUL, TEVFİK EFENDİ, YAKUT, ZÜMRÜT, ÇİLEK sk / MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS, 1.VEZİRTEKKE, 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, 5.GÜL, ABDULHAMİT HAN, BAL, DİLARA, ELİF, FINDIK, GÖKŞİN, ITIR, KIRAÇ, KUMSU, RAUF ORBAY, SELANİK, YILMAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2522211) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2522211)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.06.2020 01:00 - 20.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇIKMAZ sk / MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.LALE, 1.ÇAMLIK, 2.KÜLTÜR, 4.KANARYA, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, CENDERE YOLU, DERE, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU, FATİH, FETHİYE, HAMİDİYE, KEREM, KOZA, MANOLYA, OKUL, TEVFİK EFENDİ, YAKUT, ZÜMRÜT, ÇİLEK sk / MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS, 1.VEZİRTEKKE, 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, 5.GÜL, ABDULHAMİT HAN, BAL, DİLARA, ELİF, FINDIK, GÖKŞİN, ITIR, KIRAÇ, KUMSU, RAUF ORBAY, SELANİK, YILMAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2522210) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2522210)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.06.2020 01:00 - 20.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİMAR SİNAN mah 1.BURCU, 1.CAMİ, 1.GÜNBATIMI, 1.KEKİK, 1.LEYLAK, 1.ÇAKMAK, 2.ATMACA, 2.CANAN, 2.CEVİZ, 2.DENİZ, 2.KESTANE, 3.YASEMİN, 4.KANARYA, 7.GÜL, ABDULHAMİT HAN, AY, BAHÇEKÖY, DEVRİM, ESİNTİ, FATİH, FIRIN, FISTIK, GÜNER, IŞIK, KARTAL, KUBİLAY, KÜMBET, LADİN, MANOLYA, OKUL, PAPATYA, TARÇIN, YAPRAK, ZÜMRÜT, ÇAPA, İMAM HASAN sk / MİTHATPAŞA mah 1.BORA, 1.ELMAS, 1.ENDER, 1.IHLAMUR, 1.SÖĞÜT, 1.VEZİRTEKKE, 1.YAVUZ, 1.YILDIRIM, 1.ZAKKUM, 1.ÇİĞDEM, 1.ÖNAL, 1.İPEK, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.SEDEF, 2.SEVGİ, 2.ÇİMEN, 2.ŞİMŞEK, 3.PINAR, 3.SÜMBÜL, 4.MANOLYA, ABDULHAMİT HAN, AKBABA, AKÇA, ALİBABA, AYAZMA, AYDINLIK, AYGÜL, BOZKURT, DAVUTPAŞA, DİSPANSER, EFE, ERKAM, FINDIK, FIRIN, GÖKŞİN, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLNUR, HASIR, IŞIK, KAKTÜS, KARTAL, KAYALAR, KAYNAK, KISMET, KIZILÇAM, KORU, KUBİLAY, KUMSU, KURT KEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YOLU, MERSİN, NEYZEN, PAPATYA, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, RAUF ORBAY, SAFİR, SELANİK, SEZER, TAYFUN, YALÇIN, ÇAĞLAYAN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2522212) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2522212)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.06.2020 15:00 - 20.06.2020 21:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2523106) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 20.06.2020 01:00 - 20.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah ADEM YAVUZ, ALİBABA TÜRBE, BEZCİLER, MAHMUTPAŞA MAHKEME, NUR-U OSMANİYE, SELVİLİ MESCİT, TASVİR, TEZKERECİ, VEZİRHANI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ŞEREFEFENDİ sk / SURURİ mah BEZCİLER, CELAL FERDİ GÖKÇAY, MENGENE ÇIKMAZI, SULTAN MEKTEBİ sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2506553) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 20.06.2020 03:00 - 20.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 547/2., 559., KADİR AKDOĞAN sk / YENİ MAHALLE mah KADİR AKDOĞAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517831) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2517831)İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 20.06.2020 01:00 - 20.06.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1062., 1062/2., 1181., 1182., CEBECİ sk / YENİ MAHALLE mah CEBECİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517829) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 20.06.2020 01:00 - 20.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah HÜMEYRA, LALEGÜL, SONBAHAR, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah BARBAROS, BAĞIŞ, DALGIÇ, DEFİNE, DESTEGÜL, DOĞA, DİKEN, EMİRŞAH, SONBAHAR, YUNUS EMRE sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2518880) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2518880)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 20.06.2020 15:00 - 20.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ALAKOÇ, AYDOĞAN, BERCESTE, DARIVERDİ, GÜNBAŞI, GÜNTEPE, KARAKOL, SUNA, UÇANKUŞ, YENİHAN, ÇELEBİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2521731) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2521731)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 20.06.2020 01:00 - 20.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah MEHTAP sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah TÜRKMEN sk / HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, ASLAN, ATLAS, ATLAS ÇIKMAZI, BAYKAN, BAYRAKLI, BEYHUDAR, BUĞRA, CAZİP, CAZİP ÇIKMAZI, CEMRE, CESARET, COŞKUN, CİVANMERT, DALYAN, DALYAN ÇIKMAZI, DEMİR, DERE ÇIKMAZI, DERMAN, DOĞU, DUYAN, EBRAR ÇIKMAZI, ERBAP, ERDEK, EVLEK, EVRİM, FAYDA, FERAH, GÖKSEL, GÜNEŞLİ, GÜNIŞIĞI, GÜRBÜZ, GÜZELDERE, HAK, HAMİT, KANAAT, KAYA, KEREM, KESİKLER, KURTULUŞ, KİBAR, LAVANTA, MENGEN, OKUL, SARAY, SOLMAZ, SUYOLU, TADIM, TALATPAŞA, TAN, TARIM, TEKİN, TUĞ, TİMUR, UYANIK, VAN, YÖRÜK, ÇELENK, ÇEVRE, ÇİFTÇİ, ÇİNİ, ÖKTEN, ÖKTEN ÇIKMAZI, ÖZKAN, ÜLKÜ, İLKYAZ, İMREN, ŞENYURT, ŞİRAZ sk / TALATPAŞA mah GÖZÜAYDIN sk / YAHYA KEMAL mah ADAK, AHLAT, AHSEN, AKICI, AKKAYA, AKSU, AKYAYLA, ALTAY, ALTINTAŞ, ASMA, BABAYİĞİT, BAKKAL, BAYKAN, CEMRE, CESARET, DURMAZ, DİNÇ, ENGİN, ER, ERDOĞAN, GERÇEK, GÜLER, GÜLYALI, GÜNIŞIĞI, GÜZİDE, HAKAN, KARABAĞ, KENAR, KIRAN, KIVRIM, KONYA, KÖŞE, OKUL, REZENE, SUCU, TALATPAŞA, TAN, TAŞKIRAN, TEKİN, TİMUR, UÇKU, YAHYA KEMAL, YALÇIN, YAVUZ, YAZAR, ÇİNİ, İMREN, İÇTEN, ŞENKAL, ŞUBAT sk / ÇAĞLAYAN mah MEDİNE, MELEK, NURALP, OKUL, ÇAĞTAY sk / ŞİRİNTEPE mah AZİM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2520972) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2520972)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 20.06.2020 01:00 - 20.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah MENEKŞE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DOĞANDERE, DÜNÜR, FASIL, HARPUT, NİŞANE, PINAR, SELEN, TÜMLEÇ, UMERA, YADİGAR sk / TALATPAŞA mah ABANT, ABDÜLGAZİ, ACARSOY, ADAGÜLÜ, AKIŞLI, AKTÜRK, AKÇALI, AKÇAM, ALAGÖZ, ALAKOÇ, ALEYNA, ANKA, ASLANGAZİ, ASYA, AYDOS, AYDOĞAN, AYGÜL, AÇIKGÖZ, BAYINDIR, BAŞIBÖLÜK, BAŞÇİÇEK, BERCESTE, BERHUDAR, BEYÖZÜ, BÜYÜKBEY, CANBERK, CANCAN, CEBECİ, DAMLAPINAR, DARIVERDİ, DEDELER, DÜNÜR, DİLARA, DİŞÇİ, EKİN, EMEK, EMİRGAZİ, ENDER, ERBEYLİ, ERDEM, ERSOY, ERTAN, FERHAT, GAZHANE, GÖK, GÖZÜAYDIN, GÜLBAŞAK, GÜLBULDU, GÜLDİBİ, GÜLDİKEN, GÜLYAZI, GÜLÇAVUŞ, GÜNAÇTI, GÜNBAŞI, GÜNBEYLİ, GÜNEŞTAŞI, GÜNGÖREN, GÜNTEPE, GÜNYOLU, GÜNYÜZÜ, HALUK, HANIMELİ, HASGÜL, HAYAL, HİCRET, KAPLICA, KARACA, KARAKOL, KARAKOÇ, KARDELEN, KESKİNGİL, KESKİNGİL ÇIKMAZI, KONUKLU, KUŞHANE, KÜÇÜK ÇINAR, MAKBER, METİN, MORKARANFİL, MİLLET, MİRAY, NACİBEY ÇIKMAZI, NURSİMA, OKTAY, REİS, SARIBUĞDAY, SARIBUĞDAY ÇIKMAZI, SARITAŞ, SEMAVER, SEMAVİ, SEÇİL, SONGÜL, SULTAN, SULTANŞAH, SUNA, SİNCAP, TANYELİ, TEMİZ, TOKDEMİR, TUNALI, ULAŞ, ULUTAŞ, ULVİ, UÇANKUŞ, YALINTAY, YAVUZTÜRK, YAYLIM, YAĞIZLAR, YAŞARLI, YAŞAYANLAR, YENİHAN, YEŞİLAY, YEŞİLBURÇ, YOLÜSTÜ, YURTBEY, YUVAM, ZÜMRE, ZİYARET, ÇATALÇEŞME, ÇELEBİ, ÖZMEN, ÖZTEKİN, ÖZTOPRAK, ÖZVEREN, ÜLKER, ÜÇBUDAK, İLKER, İNCEBAYIR, İNCESU, İPEKKUŞAĞI, İĞDE, İŞBİLİR, ŞAHİN, ŞÖLEN, ŞİRİNCE sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2521735) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 20.06.2020 16:05 - 20.06.2020 19:05 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah KIRMIZI ÇIKMAZI, MAVİ ÇİĞDEM, SEVGİ LALESİ, SEVGİ MENEKŞE, TARABYA BİLİNMEYEN, ÇAMLIK, ÇAMLIK. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2521541) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 20.06.2020 01:00 - 20.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, AVNİ DİLLİGİL, RESSAMLAR, SALİH TOZAN, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER sk / GÜLBAHAR mah 5. YIL, ARALIK, AVNİ DİLLİGİL, BAHÇELER 1, BALABAN, BİBERİYE, CEMAL SURURİ, DERİN, ELİF, EREN 1, GAYRET, GÜNDOĞAN, OTELLO KAMİL, OYA, SALİH TOZAN, SEBZECİLER, SÜTÇÜLER, UYSAL, ZİNCİRLİDERE, ÇİÇEKLİ BAHAR, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ, ŞEKERCİLER sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2518879) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 20.06.2020 15:00 - 20.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah 332., FATİH ŞEHİTLERİ, LİTROS YOLU sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2521660) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2521660)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 20.06.2020 15:00 - 20.06.2020 16:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ZAKİRBAŞI sk / SÜMER mah 19/3., 209., 213., 26/1., 26/2., 26/3., 26/4., 28/1., 28/2., 28/3., 28/4., 28/6., 28/7., 30., 30/1., 30/11., 30/12., 30/4., 30/5., 30/6., 30/7., 30/8., 30/9., ADNAN KAHVECİ, MERV, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ŞEHİT ER DAVUT BAŞ sk / YEŞİLTEPE mah 52/9., 56., 56/1. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2523938) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2523938)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 20.06.2020 17:00 - 20.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2523939) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.