2 kişiyi öldüren zanlılar, husumetli oldukları ailenin tüm fertlerini öldürmeyi planlamışlar

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iş adamı Yavuz Beşikçi ile yanında bulunan Emine Aslan isimli kadını öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan kişilerin, Beşikçi'nin ailesinin diğer fertlerini de öldürmeyi planladığı tespit edildi. Zanlıların hem ikametlerinde hem de arazilerinde gömülü vaziyette çok sayıda silah ele geçirildi.

Alaplı ilçesinde yaşayan Yavuz Beşikçi ve yanındaki Emine Aslan'ın öldürülmesi olayını derinleştiren jandarma ekipleri, olayla ilgili önemli bulgulara ulaştı. JASAT, İsth. ve KOM unsurlarından oluşturulan özel ekibin yaptığı araştırmalarda, 16 Eylül 2020 günü olayın faili olan iki şüpheli ile yardım ve yataklık eden bir şahıs Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullandıkları değerlendirilen 3 adet 9 milimetre çapında tabanca; zanlıların evlerinde ve arazide yapılan aramada ele geçirildi.

AİLENİN DİĞER FERTLERİNİ DE ÖLDÜRECEKLERDİ

Yapılan araştırmaların devamında olayın faillerinin, husumetli oldukları öldürülen Yavuz Beşikçi'nin ailesinin diğer fertlerine yönelik eylem için planlama ve çalışma yaptıkları bu amaçla otomatik silahlar ve çeşitli malzeme ve teçhizat temin ettikleri bilgisine ulaşıldı.

GÖMÜLÜ HALDE ÇOK SAYIDA TEÇHİZAT

Devam ettirilen çalışmalar sonucu, zanlıların gerçekleştirmek istedikleri olayda kullanmayı planladıkları ve Kdz. Ereğli ilçesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette 1 adet AK-47 marka otomatik piyade tüfeği, 4 adet bu silaha ait şarjör, 1 adet Uzi marka makineli tabanca, 1 adet bu silaha ait şarjör, 120 adet 7.62 milimetre fişek, 151 adet 9 milimetre fişek, 1 adet Balistik yelek, 1 adet askeri kamuflaj desenli pantolon, 1 adet kar maskesi, 1 çift askeri eldiven, 2 adet tabanca bacak kılıfı, 1 adet taşıma çantası toprağa gömülü vaziyette ele geçirilmiş, şahıslara yardım ve yataklık eden N.T. isimli bir şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı.

Geniş güvenlik önlemleri altında jandarmada ifadeleri alınan zanlılar, Alaplı Adliyesine sevk edildi.