19 Eylül Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Eylül Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Arnavutköy

NO: 2683728

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgelerinde 19/09/2020 01:30:00 - 19/09/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2683740

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 19/09/2020 04:30:00 - 19/09/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2683747

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HATIRA sk bölgelerinde 19/09/2020 06:00:00 - 19/09/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2683763

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, AKAĞAÇ, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, DEFNE, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KULELİ, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, SEKOYA, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR, İNDERE MEVKİİ, İSLAMBOL sk / ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, BURÇHAN, HADIMKÖY-İSTANBUL sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, CANSEVER, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, KAHRAMAN, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SELVA, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgelerinde 19/09/2020 09:00:00 - 19/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2682134

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAŞAK, BARANDE, BAŞARI, HOCA AHMET YESEVİ, SAHUR, ZAFERTEPE, ŞAYESTE, ŞEMSİ sk bölgelerinde 19/09/2020 09:00:00 - 19/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2682138

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAŞAK, ALEYNA, ALİÇAVUŞ, AYTEN, BİLGİLİ, ESENKAYA, EVİN, FEHİME, GÜLTEKİN, GÜROL, GÜVERTE, HAKENDİŞ, HOCA AHMET YESEVİ, HİCAZ, KARTEPE, KORKUT, KUZGUN, KÖKNAR, NESİL, NURBANU, OLİMPİYAT, SELAMOĞLU, SUMAK, TANIK, TAŞKIRAN, YAKINSU, YAĞIZALP, YURDANUR, ZAFERTEPE sk bölgelerinde 19/09/2020 09:00:00 - 19/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2632855

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAL, AKHAN, AMİRAL, ATASAY, AYERDEM, BANDIRMA, BAŞTOPÇU, BAŞYİĞİT, BERAAT, BEREN, BESTEKAR, BUYRUK, CEMSULTAN, DEDE EFENDİ, EFDAL, ERİNÇ, ERİŞ, EŞRAF, FATMAGÜL, FAZLI, FEHİM, GAZİEMİR, GÖKBEN, GÖKOVA, HAYMANA, HOCA AHMET YESEVİ, HOŞDERE, KADRİYE, KIRAÇ, KOÇAK, KUZEY, KİBAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MUHARREM, MURAKIP, NECİP FAZIL, OKTAY, ORHAN, RAHMİ, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ, SIR, SİRKECİ, TAYFUR, TUTKUN, YAŞAR KEMAL, YENİYOL, YUKARI PAZAR, YURDAGÜL, ZÜLÜFLÜ, ZÜMRE, ÜÇNAR, İNCESU, ŞULE sk / ATATÜRK mah AYDINLI, BALTACI, EBUBEKİR, GELİBOLU, HIZLI, KAKTÜS, KAYALIK, KÖRFEZ, MAHPERİ, NİHAN, OKUMUŞ, TEVHİD, TÜRKSOY, YENER, YENİGÜN, ZEYNEP, ŞİRİNDERE sk / BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, ABDÜLKADİR GEYLANİ, AKTAN, ALBAYRAK, ALPGİRAY, ALPSOY, ALTINBAŞAK, ALTINYAYLA, AREL, AYBARS, AYSUNAY, AYTEPE, BAKİNAZ, BARIŞSEVER, BAYSAN, BAĞIŞCAN, BEDESTEN, BENDE, BÜŞRA, BİLGİNUR, BİRDAL, CANDAŞ, CANSU, CEVİZLİBAĞ, DEMİRKAN, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EBRULİ, EFELER, EFTELYA, EMRE, ERCİYES, ERDENER, FALİH RIFKI ATAY, GAYRET, GEZEGEN, GÖKSEL, GÜLAÇTI, GÜLCAN, GÜLTEPE, HÜMA, IŞILAY, KALDIRIM, KEMALİYE, KISMET, KIZILCA, KOZLUK, KUVVETLİ, MELEK, MEMLEKET, MENTEŞE, MERTCAN, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NEŞENUR, NURAN, NURTEN, NÜKTE, NİGAR, ONAY, PAŞALI, PELİN, POLİS, RAUF, REFAH, SALUR, SARI ZEYBEK, SELÇUK, SEVDA, SUBOYU, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, TİMUR, ULUDOĞAN, VAHİD, YAHYA, YEŞİLAY, YEŞİLÇAY, YILDIZÇİÇEĞİ, YOLCU, YONCA, YUVAM, ZEYCAN, bölgelerinde 19/09/2020 10:00:00 - 19/09/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2683918

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKKIZ, AKÇA, ALEV, AYDENİZ, BAYRAK, BEYKAN, DOLMABAHÇE, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, MÜMİN, NİLSU, TANER, UYUM, YAVUZHAN, ÖZER, İZ, ŞİMAL sk bölgelerinde 19/09/2020 10:00:00 - 19/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2683710

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL, ACARÖZ, NURETTİN SÖZEN, ZİYA MERİÇ, ÜRGÜPLÜ sk / ÖMERLİ mah 75. YIL, VİCDAN sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 19/09/2020 12:00:00 - 19/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2682137

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BOLAYIR, CANAY, ERDEM, GÜZ, HOCA AHMET YESEVİ, MERHAMET, MÜCEVHER, ORBAY, SERVİNAZ, TAKVA, YENİBAHÇE, YUNUS EMRE, ŞEHİT SEBAHATTİN AKGÜL sk / İSLAMBEY mah DUATEPE, ERSAN, LALEGÜL, MECİDİYE, PERİ, REDİF, SELMA sk bölgelerinde 19/09/2020 13:00:00 - 19/09/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2681066

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKCAN, AYŞEGÜL, GÖKBEN, GÖKÇAY, HÜDA, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, NESLİGÜL, OCAK, OKAY, ORHAN, PENDİK, SEVİLEN, TEKİNAY, TUĞBA, YILDIZLAR, İKRAM, İNAN sk bölgelerinde 19/09/2020 13:00:00 - 19/09/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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