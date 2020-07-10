THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türk Hava Yolları, 18 yaş altı uçak yolcularının aileleri ile beraber seyahat etme zorunluluğu kaldırıldı.

"VER ELİNİ MEMLEKET, VER ELİNİ TATİL"

Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "18 yaş altı gençler! Bugün güzel haber sizler için. Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. Ver elini memleket! Ver elini tatil!. Ama lütfen maskeniz ile beraber seyahat ediniz" dedi.

AİLE İLE SEYAHAT ZORUNLUĞU GETİRİLMİŞTİ

Şehirler arası seyahat yasağının 1 Haziran tarihi itibariyle kaldırılmasının ardından yeni normalleşme adımları kapsamında 0-18 yaş aralığındakiler aileleriyle beraber yolculuk yapabiliyorlardı.