17 yaşındaki Ali'den 3 gündür haber alınamıyor

ANTALYA'nın Serik ilçesinde geçen pazartesi günü "Markete gidiyorum" diyerek evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan Ali Tekeli'nin (17) bulunması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, 20 Temmuz günü akşam saatlerinde, Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Tekeli, 'Markete gidiyorum' diye evden çıktı. Tekeli'den haber alamayan ailesi, telefonla da ulaşamayınca meraklanarak durumu Serik Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Ailenin kayıp başvurusunda bulunması üzerine jandarma ekiplerince dün arama çalışması başlatıldı. Jandarmanın yaptığı çalışmalarda Ali'den herhangi bir ize rastlanmadı. Arama çalışmaları sürerken, Ali Tekeli'nin annesi Arife Tekeli, oğlunun sağ salim bulunmasını istediğini belirterek, "O gün akşam saatlerinde evden markete gidiyorum diyerek çıktı. Daha sonra kendisinden bir daha haber alamadık. Jandarmaya ihbarda bulundum. Başına bir şey gelebileceğinden endişe ediyorum. Jandarma ekipleri oğlumu sağ salim bulur inşallah. Allah'ım yavrumu bize bağışlasın" dedi.