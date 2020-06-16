16 Haziran Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 16 Haziran 2020!
16 Haziran Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 16 Haziran Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Ömer Avni Mah,Gümüşsuyu Mah,Cihangir Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.06.2020 08:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Kuruçeşme Mah,Bebek Mah,Arnavutköy Mah
Açıklama : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 15.06.2020 22:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Rumeli Hisarı Mah
Açıklama : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 15.06.2020 22:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.