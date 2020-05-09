İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 16. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

16. GÜN İFTAR MENÜSÜ / TÜRK MUTFAĞINDAN SEÇMELER

Ramazan'ın artık çoğunu geride bıraktık ve bereketli günler yavaş yavaş sona eriyor. Ramazan'ın bereketini ve lezzetini sofranıza yansıtan 16. gün menüsü size Ramazan'ın ilk günündeymiş gibi hissettirecek. Ramazan Ayının çoğunu geride bıraktığını 16. Günün iftarında ilk orucunuzu açıyor gibi hissedeceğiniz özel lezzetler var. Türk mutfağının en özel lezzetlerini bir araya geldiği 16. gün menüsünde havuçlu kabak çorbası, sebzeli arpa şehriye pilavı, etli kuru fasulye, cacık ve sütlü revani var. 16. gün iftar menüsünde Türk mutfağının özel lezzetleri var. Havuçlu kabak çorbası, sebzeli arpa şehriye pilavı, etli kuru fasulye, cacık ve sütlü revani ile hem aile için hem de misafir iftar sofraları için ideal bir menü olarak öne çıkıyor.

16. GÜN İFTAR MENÜSÜ

HAVUÇLU KABAK ÇORBASI