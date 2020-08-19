150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın nisan ayında başlattığı '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne (1 Milyon İstihdam Projesi) başvuranların sayısı 658 bini aştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Sevda Mersin, '1 Milyon İstihdam Projesi'ne şu ana kadar 658 bin 545 kişinin başvurduğunu belirterek, "Bu kullanıcılardan 427 bin 296'sı eğitimlerini almaya devam ediyor. 10 yaşından 60 yaşına kadar proje katılımcısı mevcut. 18 - 35 yaş aralığında katılım yoğunluğu var. 20 yaşta doruğa ulaşılıyor" dedi.

Projeye Türkiye'nin her yerinden katılımın olduğunu dile getiren Mersin, katılımın en yoğun olduğu illeri de İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa şeklinde sıraladı. Bilişimde 23 uzmanlığın bulunduğu projeye katılanların en çok ilgi gösterdiği alan ise yazılım geliştirme oldu. Onu mobil oyun geliştirme, mobil uygulama geliştirme ve siber güvenlik alanları takip ediyor.

KATILIMCILARIN YÜZDE 30'U KADIN

Sevda Mersin, kadın katılımcılarla ilgili de, "Yüzde 30'a yakın oranda kadın katılımcı var. Arzumuz bilgi teknolojileri alanında kendine güvenen, yetkinlik kazanmış ve istihdama katkı sağlayan kadınlarımızın sayısının artması" diye konuştu.

Mersin, eğitimleri BTK Akademi üzerinden verdiklerini de aktararak, "31 eğitimle başladık. Şu anda 62 eğitimimiz var. Yılsonuna kadar eğitim sayımızı 100'ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 2021 yılı mart ayı sonuna kadar 50 bin kullanıcının sistemlerimizdeki eğitimleri tamamlamış olmasını hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

EĞİTİM SAYISI 100'ÜN ÜZERİNE ÇIKARILACAK

- 1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne şu ana kadar 658 bin kişi başvurdu.

- Başvuranların 427 bini eğitim alıyor.

- Katılımcıların yüzde 30'u kadın.

- 10 - 60 yaş arasında proje katılımcısı var. 18 - 35 yaş arası katılım yoğun.

- En çok katılım İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa'dan.

- Katılımcıların en çok ilgi gösterdiği alan yazılım geliştirme oldu. Onu mobil oyun geliştirme, mobil uygulama geliştirme ve siber güvenlik takip ediyor.

- Nisanda 31 eğitimle başladı. Şu anda 62 eğitimleri var. Yılsonuna kadar eğitim sayısının 100'ün üzerine çıkarılması hedefleniyor.

İŞ BULMAK İÇİN DESTEK OLUNACAK

'1 Milyon İstihdam Projesi Kariyer Rehberleri' bulunduğunu da belirten Sevda Mersin, iş bulma süreciyle ilgili şunları söyledi:

"1milyonistihdam.hmb.gov.tr adresimizden kullanıcılarımıza destek oluyoruz. Kullanıcının kariyer yolunu çizmesi ile temel düzeyden ileri düzeye gelişim programlarını takip etmesini ve bitirdiği program sonunda yapılacak sınavda başarılı olmalarını temenni ediyoruz. Proje kapsamında doğrudan bakanlığımızın veya kamunun alım yapması gibi bir durum söz konusu değil. Proje için geliştirdiğimiz sistemde işverenlerle adayları bir araya getirerek gerekli programları başarıyla bitiren adayların işverenler tarafından istihdam edildiğini görmeyi planlıyoruz. Projenin bu kısmını da en yakın zamanda kullanıma açacağız. Staj, iş başı eğitimleri, yarı ve tam zamanlı istihdam, proje bazlı istihdam konularında bilgi teknolojileri alanında firmalarla görüşmelerimize devam ediyoruz."

NASIL BAŞVURULUR?

'1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuru için herhangi bir ön koşul ve ücret bulunmuyor. 1milyonistihdam.hmb.gov.tr web sitesine girerek, kaydolup özgeçmiş doldurmak yeterli oluyor. Kariyer rehberini inceleyerek, size en uygun gelişim programını seçerek BTK Akademi üzerinden eğitimlere katılabiliyorsunuz. Sevda Mersin, en önemli başvuru kriterlerinin bilişime meraklı olmak olduğunu kaydetti.

150 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI AÇIK

Koronavirüs sürecinde dijitalleşme tavan yapınca bilişimci ihtiyacı çok arttı. Uzmanlar yapay zekadan veri tabanı uygulamalarına çok çeşitli alanlarda kısa vadede 35 bin, uzun vadede ise 150 bin yazılımcı ve bilişimci ihtiyacı olduğuna dikkat çekiyor. Bu noktada '1 Milyon Yazılımcı' projesi önemli bir hamle. Uzmanlar bir çalışanı istihdam için sanayide 60 - 90 bin dolar, bilişimde ise sadece 5 bin dolar yatırım gerektiğini vurguluyor. (Milliyet)