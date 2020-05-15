15 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni!
Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Mayıs Cuma günü okunacak Cuma Hutbesi'ni yayınladı. Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 15 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni!
Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 15 Mayıs Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor
15 MAYIS 2020 CUMA HUTBESİ
KUR'AN'LA YAŞAMAK
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimelerde Yüce Rabbimiz
şöyle buyuruyor: "Şüphesiz, biz Kur'ân'ı Kadir
gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu
sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan daha
hayırlıdır. Melekler ve Cebrâil o gece, Rablerinin
izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan
yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."
Okuduğum hadis-i şerifte Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s) bizleri şöyle müjdeliyor:
"Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak
Kadir gecesini ihyâ ederse geçmiş günahları
bağışlanır."
Aziz Müminler!
Önümüzdeki Salı gününü Çarşamba'ya
bağlayan gece Kadir gecesini idrak edeceğiz
inşallah. Kadir gecesi, Rabbimizin, kullarına af ve
mağfiretinin, esenlik ve merhametinin tecelli ettiği,
ilahî lütuf ve ihsanlarla dolu bir gecedir. İnsanlar
için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı
birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak
Kur'an'ın indirildiği gecedir. İnsanoğlunun
Kur'an'ın aydınlığıyla tanıştığı, eşsiz bir ufka
eriştiği müstesna bir gecedir.
Kıymetli Müslümanlar!
Bu gece kıymetini Kur'an-ı Kerim'den alır.
Zira Kur'an, insanlığa öğüt, kalplere şifadır.
Müminler için rahmet kaynağıdır. İnananların
yolunu aydınlatan bir nurdur. Sözlerin en güzeli,
Yüce Rabbimizin biz kullarına en büyük ikramıdır.
Okumak, anlamak ve yaşamak için gönderilen bir
hayat kitabıdır. Zorlukları aşmada, doğru kararlar
vermede, sonu huzur ve başarıyla biten sağlam
adımlar atmada insana yardımcı olan eşsiz bir
rehberdir. Küçük büyük, kadın erkek, herkes için
umut ve bereket kaynağıdır. Kur'an, insanlığın
muhtaç olduğu itikadi ve ameli en mükemmel
hükümleri içerir. Nitekim Yüce Rabbimiz "Bu
Kur'an, bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
Ona uyun ve günahtan korunun ki size rahmet
edilsin." buyurmaktadır.
O halde, geliniz! Bizleri Kur'an'ın nazil
olduğu Kadir gecesine eriştiren Rabbimize
şükrümüzün nişânesi, Sevgili Peygamberimize
itaatimizin alameti, hayatımızda yeni bir başlangıcın
arefesi olması için onun bazı ayetlerini birlikte
tefekkür edelim.
Değerli Müminler!
Vahyin ilk mesajı, "oku" emriyle başlar söze.
"Yaratan rabbinin adıyla oku!" ayeti
bilginin değerini hatırlatır bize. Vahyi anlamayı,
Allah'ı tanımayı, varlık âlemini okumayı, ders ve
ibret almayı emreder. Allah'ın adıyla ve yalnızca
O'nun rızasını elde etmek, insanlığa faydalı olmak
için ilim elde etmeyi öğütler.
Kur'an, yaratan Rabbimizi tanıtır bize. Doğru
bir Allah tasavvuru yerleştirir zihnimize.
"De ki O Allah'tır, bir tektir. Allah
Samed'dir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir
şey O'na denk ve benzer değildir."5
Bu surede, İslam'ın esası olan tevhid özetlenir.
Allah'ın birliği, tekliği, eşsizliği anlatılır. Her şey
O'na muhtaçken O'nun hiçbir şeye ihtiyaç
duymadığı bildirilir. Rabbimizin her şeyin maliki ve
mukadderatının hâkimi olduğu ilan edilir.
Aziz Müslümanlar!
Yüce Allah, insanlığa doğru yolu göstermek
üzere nice peygamber ve kitap göndermiştir. Ne var
ki insanoğlu tarihin çeşitli dönemlerinde akl-ı
selimden uzaklaşmış, vahyin aydınlığında yürümek
yerine ihtiraslarının esiri olmuştur. Rabbimiz,
Peygamberlerin sonuncusu Muhammed Mustafa
(s.a.s) ve son kitap Kur'an-ı Kerim ile dinini kemale
erdirmiş, kullarına nimetini tamamlamış ve din
olarak İslam'ı seçmiştir. Şu halde
"Şüphesiz Allah katında din İslam'dır."7
Allah'ın hoşnutluğunu elde etmenin ve cennete varis
olmanın yegâne yolu İslam'ın hükümlerine
bütünüyle inanmak ve onları hayata aktarmaktır.
Muhterem Müminler!
Hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle
buyurulur:
"Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de
iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim
ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa
ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan
etmiştir."
Bu ayet-i kerimeler bize bildirmektedir ki
Allah Teâlâ, insanın fıtratına doğruyu ve yanlışı,
iyiliği ve kötülüğü, günahı ve sevabı bilme, birini
diğerine tercih etme gücü ve özgürlüğü bahşetmiştir.
Bu özgürlüğün, fücurdan değil takvadan, günahtan
değil sevaptan, isyandan değil ibadetten yana
kullanılmasını istemiştir. Ancak o zaman insan
Rabbinin hoşnutluğunu kazanacak ve ebedi
kurtuluşa erecektir.
Kıymetli Müminler!
Kul olmak Allah'a saygılı olmayı, O'na asi
olmamayı, nimetlerine nankörlük etmemeyi, hiçbir
zaman O'nu unutmamayı gerektirir. Nitekim bu
hakikat Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde ifade edilir:
Değerli Müslümanlar!
Kul olmak
"İyilik ve takvâ hususunda yardımlaşın,
günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın."10
ayetini rehber edinmeyi gerektirir. Onun içindir ki
mümin kul, daima Allah'ın rızasını gözetmeli ve
insanlığın hayrı için çaba göstermelidir. Kulluk ve
takvada, iyilik ve ihsanda yardımlaşmalı, günah ve
inkâra, zulüm ve düşmanlığa sebep olabilecek söz
ve davranışlardan kaçınmalıdır.
Kul olmak söz ve davranışında, niyet ve
inancında, Allah'a saygı ve bağlılığında dürüst
olanlarla beraber olmaktır, onları kendisine örnek
almaktır.
"Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten
sakının ve doğrularla beraber olun."11
ayetine
kulak vermektir.
Muhterem Müminler!
Yüce kitabımızda insanın, yaratılış gayesine
uygun olarak dünya hayatında birçok imtihandan
geçeceği anlatılır.
"İnsanlar, denenip sınanmadan, sadece
'İman ettik' demekle bırakılacaklarını mı
sanıyorlar? Unutulmamalıdır ki niceleri başarır,
niceleri ise kaybeder bu imtihanları. Bize düşen
görev, amaçsız yaratılmadığımızı, başıboş
bırakılmadığımızı unutmamaktır. İbadetimizle, salih
amelimizle ve güzel ahlakımızla iman kalemizi
güçlü kılmaktır. Rabbimizin şu müjdesine gönülden
iman etmektir:
"İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler
yapanlar bilmelidirler ki, biz güzel iş yapanların
ecrini asla zâyi etmeyiz."13 Zira Cenab-ı Hak,
mülkün yegâne sahibidir. İyilik de kötülük de O'nun
katında malumdur. Rızası doğrultusunda çalışanı,
gönülleri yapanı, garipleri sevindireni, imanının
gereği ile hayatını imar edeni asla ihmal etmez.
Samimiyetle yapılan hiçbir iyiliği, hiçbir emeği
karşılıksız bırakmaz.
Aziz Müslümanlar!
Yüce Rabbimizin bin aydan daha hayırlı
olduğunu müjdelediği Kadir gecesine yaklaşıyoruz.
Bu mübarek gecenin kadr ü kıymetini bilip
bereketinden istifade edelim. Kur'an-ı Kerim'in
kalplere huzur veren tilâvetini bir nimet olarak
görelim. Ruhumuzun açlığını doyurmak için Kur'an
sofrasına yönelelim. Ayetlerini tefekkür ederek nice
dersler çıkaralım, hikmet kapılarını aralayalım. İlahi
hakikatleri bize duyurmasına fırsat tanıyalım.
Umutsuzluğumuza onunla umut aşılayalım. Manevi
sıkıntılarımıza onunla şifa bulalım. Ahlakımızı
onunla güzelleştirelim. Hayatımızı Yüce
Mevlamızın vahyi ile yönlendirelim. Hesabını
verebileceğimiz bir hayatı yaşayabilmek için
Kur'an'la yaşayalım. Onu hayatımızın rehberi
yapalım.
Bu vesileyle Kadir gecemizin aziz milletimize,
İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar
getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Cenâb-ı
Hak, her birimizi sağlık, huzur ve afiyet içerisinde
bayrama kavuştursun. Ülkemize ve dünyaya
musallat olan salgın hastalıktan bir an önce
kurtulmayı bizlere lütfetsin.