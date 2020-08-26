14 ilde ek tedbirler alındı! Nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 il ve bağlı ilçe nüfus müdürlüklerinde işlemlerin zorunlu ve acil haller dışında geçici süreyle randevulu olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, 14 il ve bağlı ilçe nüfus müdürlüklerindeki işlemlerin zorunlu ve acil haller dışında randevulu gerçekleştirileceğini bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik alınan kararlar kapsamında 14 ilin nüfus müdürlüklerinde ek tedbirler alındı.
RANDEVULU GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Buna göre, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat ile bu illere bağlı ilçe nüfus müdürlüklerinde zorunlu ve acil haller dışında T.C kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve adrese ilişkin gibi işlemler geçici süreyle sadece randevulu olarak gerçekleştirilecek.
TOPLU ETKİNLİKLER YASAKLANMIŞTI
Öte yandan, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile, 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan etkinliklere kısıtlama getirilmişti. Genelgede, "Adana, Ankara, Ağrı, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat illerinde; sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek. Bu illerde düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması sağlanacak. Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak" ifadelerine yer verilmişti.