13 yaşındaki Görkem: 45 yaşında sigara içenlerin yerine biz dışarıda olmalıyız

Ülkemizde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Kısıtlamaların ardından 'yeni normalleşme' dönemiyle beraber yasağa takılan belli yaş aralığındaki vatandaşlara belli gün ve saat aralıklarında sokağa çıkma izni verilmeye başlandı. Bu kapsamda bugün 0-14 yaş arası çocukların 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verildi.

İznin başlamasıyla beraber, Yenibosna Kuleli Parkı'na gelen çocuklar, güneşli havanın tadını çıkardı. Kimi parkta oynadı, kimi yürüyüş parkurunda yürüdü.

"BENCE ONLAR YERİNE BİZ DIŞARIDA OLMALIYDIK"

Saat 11.00'dan sonra parka gelen 13 yaşındaki Görkem Akar, "Yaklaşık iki buçuk ay sonra dışarı çıktık. Ama burada bu kadar insanın olması çok saçma. Yüzlerce çocuk var. Yüzlerden fazla veli var. Bence 45 yaşında dışarıda sigara içen insanlar yerine biz dışarıda olmalıyız. Bence bu kadar insanın burada olması doğru değil. Bir kişi virüs olsa burada mesela çok fazla kişi hastanelerde bekleyecek. Süreci gayet iyi yönetiyorlar. İki buçuk aydır evdeyim. Dışarıda 45-50 yaşındakiler dolaşıyor. Bence onlar yerine biz olmalıydık" şeklinde konuştu.

"NEYSEKİ Kİ İZİN OLDU VE ÇIKTILAR"

6 yaşındaki Ayaz Ali Kaya da anne, baba ve kardeşiyle birlikte parka gelenler arasındaydı. Ayaz Ali Kaya, "Dışarı çıkamamak benim canımı sıkıyor. Evde çok sıkıldım" diye konuştu. Babası Volkan Kaya,"Dışarı çıkardık, baya sıkıldı çocuklar. Evde bizi hadi çıkalım diye çok zorluyorlardı. Neyse ki izin oldu ve çıktılar" ifadelerini kullandı.