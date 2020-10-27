13 gollü tarihi yenilgiye engel olamayan kaleci Crooij, yaşadıklarını anlattı: Aynaya bakamıyorum

Ajax maçında kalesinde 13 gol gören ve tarihi skora engel olamayan VVV Venlo kalecisi Delano van Crooij, tam anlamıyla bir yıkım yaşadı.

Tarihe geçen 90 dakika sonrasında konuşan 29 yaşındaki eldiven, uzun yıllar unutamayacağı bir maçı geride bıraktığını söyledi.

"KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM"

29 yaşındaki kaleci, karşılaşma sonrasında yaşadıklarını "Kabul edilemez bir durum. Tüm dünya bizi konuşuyor. Elimden gelen her şeyi yaptım ancak bir antrenman maçında gibiydiler. Aynaya bakmak istemiyorum ancak bu maça takılıp kalamayız. Bir köşede oturup, ağlamak istedim" sözleriyle anlattı.

Ligde 3 maçta toplam 16 gol yiyen Hollandalı Crooij, Ajax karşısında 10 da kurtarışa imza attı.