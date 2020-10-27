13 gollü tarihi yenilgiye engel olamayan kaleci Crooij, yaşadıklarını anlattı: Aynaya bakamıyorum
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13 gollü tarihi yenilgiye engel olamayan kaleci Crooij, yaşadıklarını anlattı: Aynaya bakamıyorum

27.10.2020 14:47 | Son Güncelleme: 27.10.2020 15:00

Ajax'ın 13-0'lık rekor galibiyeti sonrası VVV Venlo kalecisi Delano van Crooij mücadele sonrasında, "Elimden gelen her şeyi yaptım ancak bir antrenman maçında gibiydiler. Aynaya bakmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Ajax maçında kalesinde 13 gol gören ve tarihi skora engel olamayan VVV Venlo kalecisi Delano van Crooij, tam anlamıyla bir yıkım yaşadı.

Tarihe geçen 90 dakika sonrasında konuşan 29 yaşındaki eldiven, uzun yıllar unutamayacağı bir maçı geride bıraktığını söyledi.

"KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM"

29 yaşındaki kaleci, karşılaşma sonrasında yaşadıklarını "Kabul edilemez bir durum. Tüm dünya bizi konuşuyor. Elimden gelen her şeyi yaptım ancak bir antrenman maçında gibiydiler. Aynaya bakmak istemiyorum ancak bu maça takılıp kalamayız. Bir köşede oturup, ağlamak istedim" sözleriyle anlattı.

Ligde 3 maçta toplam 16 gol yiyen Hollandalı Crooij, Ajax karşısında 10 da kurtarışa imza attı.

13 gollü tarihi yenilgiye engel olamayan kaleci Crooij, yaşadıklarını anlattı: Aynaya bakamıyorum

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Haber Yorumları (2)
PROF DR ARZU SERTİSTER: TEK ÇARE ALİ BABACAN. 2020''DE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN BAŞKANI ALİ BABACAN OLACAK. EKONOMİMİZ DÜZELECEK. DOLAR 2 LİRANIN ALTINA İNECEK.
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HE: Tamam çabuk olsun ama 2020''nin bitmesine 2 ay kaldı.
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