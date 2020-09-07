Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor

Uşşaki Tarikatı şeyhi Fatih Nurullah'ın 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklanmasının ardından, kendisini 'şeyhin müridi' olarak tanıtan bir hesabın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya paylaşımlarında hükümeti töhmet altında bırakan ifadelere imza atan Abdulkerim Erdinç isimli sosyal medya kullanıcısı, hesabı Uşşaki Tarikatı şeyhi Fatih Nurullah'a destek vermek amacıyla açtığını belirtti. Birçok sosyal medya kullanıcısı hesabın kullanıcısının bir an evvel bulunmasını ve adalet önünde hesap sorulması gerektiğini ifade etti.

55 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Bu arada Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüp Fatih Şağban hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 4 sayfalık iddianamede, "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.