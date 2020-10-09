12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti

Klasik otomobil tutkunu Recep Bozkurt 131 Şahin model ve atıl halindeki otomobili iki sene önce 12 bin liraya satın aldı. Aracı modifiye etmek için çalışmalara başlayan ve aynı zamanda kendisi araç çekicisi olan Recep Bozkurt 131 Şahin tutkunlarıyla görüşerek orijinal parçaları buldu. İki ay süren yoğun bir çalışma sonucu 131 Şahin marka otomobile 110 bin lira masraf eden Recep Bozkurt aracı modifiye etti.

"BU BİR TUTKU"

10 yıldan beri kazalı arabaları çektiğini ve boş zamanları klasik araçlar üzerinde çalıştığını söyleyen Recep Bozkurt, "10 yıldır kazalı arabalarını çekiyorum, Arabamıza gelecek olursak Şahini çok yıpranmış bir şekilde aldık. 12 bin liraya aldık. 110 bin civarında baştan aşağıya tüm elektrik aksamından tutun süspansiyon, otomatik kapı, otomatik cam, geri vites sensoru, yağmur sensoru, far sensörü, arka Kamerası ve koltuk ısıtma bunlara benzer şeyler mevcut. Marşpiyellerde çelik borulardan güçlendirme var. Yani ortalama 110 bin lira civarında bize maliyeti oldu. Bu bir tutku, aşk. Eve gitmek yerine arabada bile kalabilirsiniz, araba sevgisi böyle bir şey. Arabamız tam İtalyan model görüntüsü içiyle dışıyla benzetmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

"SON MODEL ARAÇLARDA BU ÖZELLİKLER YOK"

Aracın bazı bölümlerini güçlendirdiğini ifade eden Bozkurt, "Biz bu işe gönül verdik. Üzerinde oynama yaparak 110 bin TL harcama yaptık. Aracımızda çok özelikleri var. 2020 yılında olan arabalarda olmayan özellikleri var. Biz arabamızla sağda solda egzoz bağırttırmıyoruz. Bu drift yapan arkadaşlar gibi yapmıyoruz. Onlara da söylüyorum, lütfen böyle şeyler yapacağınıza arabanızı güçlendirin. Egzoz yerine müzik tesisatı takın. Müzik tesisatı herkesin kulağına hoş gelir ama egzoz sesi kimsenin kulağına hoş gelmez. Arabada yatabilirsiniz, o kadar söyleyeyim. Eve gitmek yerine arabada bile kalabilirsiniz, araba sevgisi böyle bir şey. Biz babadan kalma klasik arabalarla büyüdük. Çocukluğumuzdan gelen bir tutku bu. Arabayı görenler fotoğraf çekilmek istiyorlar" diye konuştu.

Otomobil ise 2019 yılında klasik otomobil fuarında sergilendi ve büyük ilgi gördü.